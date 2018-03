Eesti Päevaleht kirjutab hiljutisele Kulna rongiõnnetusele viidates, et just päästerongid on rongiõnnetuste puhul väga olulised nii inimeste päästmiseks kui ka hilisemaks tagajärgede likvideerimiseks. Eestis on selliseid ronge kolm ning need kõik on üle 40-aastased.

Kulnas likvideeris rongirusu 80-tonnise tõstejõuga päästekraana Ülemistelt, kuid abis oli ka Tapa päästerongi avariirühma meeskond. Kuigi rongidele tehakse igal kuul koormusproove, kus katsetatakse kõikide vajalike süsteemide tööd, polnud sugugi kindel, et mõni häda aastakümneid vanal tehnikal just sealsamas kahte 25-tonnist rongivagunit üles tõstes välja ei löö. Et neli aastakümmet vana tehnika alati töökorras oleks ja kohe käivituks, seisab see depoos alati „pistik seinas”.

