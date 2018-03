Tülitsevad naabrid kutsusid välja politsei, kes leidis nende ukse tagant pakist, kus arvati pomm olevat, hoopis lilleseade.

Nädalapäevad tagasi suutsid Tallinna äärelinna ridamajas elavad naabripered nii suurde tülli pöörata, et kohale tulid korrakaitsjad: üks peredest kutsus välja munitsipaalpolitsei patrulli ja teine politsei. Väljakutse teinud naabrite lähestikku asuvate välisuste ees lebas pruun paberpakend, mida kumbki pere omaks ei tunnistanud ning selle päritolu ei teadnud. Ühe pere väitel olevat tegu naabri pideva pahatahtliku ja kiusliku prügiladustusega – prügikotte leidvat ukse tagant tihti, rääkis mupo pressiesindaja Meeli Hunt. Teise pere väitel polevat võimatu, et pakis on lõhkeaine. Kuulanud ära mõlemad seletused, otsustas politsei paki sisuga tutvuda. Paberist tuli välja lilleseade. Üks naabritest tõstis selle oma auto pagasiruumi. Sellega naabrite sõbrapäevaetendus, mida oli vaatama kogunenud terve ridamaja elanikkond, ka lõppes. Korrakaitsjatele teadaolevalt on tegu naabrite pikaajalise tüliga, mille kohta on alustatud ka menetlus, sõna Hunt.