Kui Eesti saarte vahelist merd ei oleks kunagi süvendatud, poleks meil võimalik sõita parvlaevaga ühelegi suuremale saarele ning saarte vahel saaksid liigelda ehk ainult suuremad paadid, räägib hüdrograaf Peeter Ude.

„Just nii toimuski 150 aastat tagasi, kui kaup ja reisijad toodi saartele väikeste rannasõidupurjekatega,“ kirjeldab osaühingu Meremõõdukeskus juht Peeter Ude.

„Mõelgem, et Tallinna–Tartu maantee oleks tänase päevani kruusatee, mis pärineb rohkem kui saja aasta tagant ja seda oleks ainult pinnatud,“ kirjeldab Ude. „Just nii võiks kirjeldada Hiiumaa laevateel olevat Rukki kanalit, mille süvendas Venemaa Teise maailmasõja ajal oma 3,2meetrise süvisega hävitajate tarbeks 4,5 meetri peale“.

Kui sajandivahetusel vahetati vanad Vene praamid uuemate laevade, Scania ja Ophelia vastu, süvendati ka Rukki kanali laevatee poole meetri võrra sügavamaks ehk viie meetri peale. Vjatšeslav Leedo lasi oma uued parvlaevad ehitada 2010.- 2011. aastal süvisega neli meetrit, teades, et tal on varuks salarelv – nõukogudeaegne praam Harilaid. See oli küll vaid 30 autot ja 200 inimest mahutav alus, kuid selle süvis oli 3,2 meetrit ja lubas laeva liinile saata, kui uued alused madala vee tõttu seisid. Nii ei katkenud Hiiumaa-vaheline liiklus kunagi täielikult, ainult väga suure tormiga.