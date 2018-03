„Ma ei saa aru neist emadest-isadest, kes kurdavad, et ei suuda oma lapsele maksta minimaalsetki seaduses ette nähtud elatist. Arvestades, et minu aeg, mis kulub lapse kasvatamiseks, maksab ka midagi, on see summa isegi väike,“ annab üksinda last kasvatav naine vastulöögi neile, kes leiavad, et elatise miinimumsuurust tuleks kärpida.

Õhtuleht kirjutas paari nädala eest, et elatise maksjad soovivad seaduse muutmist, sest praegu nõutakse neilt lapse heaks minimaalselt 250 eurot, mida olevat liialt palju.

Sellest hoogu saades jagunesid lapsevanemad eri leeridesse ja asusid sõnasõtta.

Kas 250 eurot on siis tõesti liialt ränk koorem kanda? Õhtulehele rääkisid oma loo ja andsid umbkaudse ülevaate lapse kasvatamiseks kuluvast rahast kaks üksikema. Nende sõnul on meelevaldne väita, et ühele lapsevanemale on palju iga kuu 250 eurot panustada.