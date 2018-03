Juba sel pühapäeval stardib Kanal 2s seikluslik koguperesari "Meie aasta Iraanis". Seekord viib Tuuli, Arbo, Andrese ja Kristjani tee eksootilisele seiklusele Iraani. Kuidas saadakse hakkama islamivabariigis, kus naistele on lubatud poole vähem kui meestele? Kas Allah armastab tõesti mehi rohkem, kui naisi? Tuuli tutvustab, mis vahe on nikaabil, shadooril, burkal ja hidzhaabil. Kas naisi sunnivad neid hõlste kandma mehed ja Allah või soovib õrnem sugu end ise varjata maailma kurjuse ja himurate pilkude eest?

Tuuli, miks valisite seekord Iraani? Kas just sellepärast, et tegu on äärmusliku, keerulise ja meile suht tundmatu kultuurimekaga?

Iraan on üks huvitavamaid riike maailmas. Kui meil Eestis alles oli kiviaeg ja muinaseestlased läksid kammkeraaamikalt üle nöörkeraamikale, siis Iraanis muutis maailma juba üks esimesi filosoofe Zarathustra ja loodi maailma esimene ja suurim impeerium – Pärsia impeerium. See kant on kultuuriliselt niivõrd põnev, aga samas veidi avastamata. Meile meeldivad need kohad, mis ei ole veel päris valmis, liiga reglementeeritud, liiga tallatud, paigad, kus saad tallata oma rada.

Samuti leian ma, et tänapäeva maailmas on vaja oluliselt rohkem teada islamist kui me seda praegu teame. Kõik arvavad moslemitest midagi, aga enamikul tegelikult puuduvad teadmised. Oleme midagi kuulnud, kardame, eeldame, vihkame juba ette. Meile nii ei sobi – me võime ka karta ja vihata, aga enne tahaksime rohkem teada.

Teame ju et islamiriikides on keelatud kõik lõbus - tants, flirt ja alkohol, naistel ka laulmine ja ujumine. Ilma saatjata jalutama ei minda, autorooli istumisest rääkimata. Kas kõik see peab paika või on siiski pisut liialdatud?

See oleneb väga piirkonnast. Iraanis on paiku, kus politsei peab kinni koos jalutava noormehe ja neiu ning kontrollib, mis on nende sugulusaste. Kui nad pole otsene perekond ja pole abielus, siis ootab karistus. Samas on ka piirkondi, kus neiud-noormehed saavad vabalt koos aega veeta ja tehakse muudki muidu keelatut. Iraanis pole siiski naistel auto juhtimine keelatud. Samuti lubab uus seadus nüüd naistel sõita jalgrattaga, see oli, tõsi küll, alles aasta eest keelatud. Aga paljud naised veel ei tea, et nüüd tohib. Me isegi saime neid selles vallas harida.

Lugesime sinu sotsiaalmeedia postitustest nii mõndagi põnevat. Näiteks, et üksi taksosse istudes ootas sind ees räige ahistamine. Mida sellises olukorras teha tuleks? Kuidas käituda? Politseisse pöördumisel pole ilmselt mõtet? Ise oled loll, et üksi ja katmata ringi liigud?

Öeldakse, et iraani mehed, kui nad on halvad, on nad maailma halvimad. Kui nad on head, on nad tõepoolest maailma parimad. Ma pean ütlema, et kui see väike seik taksojuhiga välja arvata, siis ma tundisn ennast Iraanis absoluutselt hoitult ja turvaliselt. Võibolla jah, pole mõtet minna päris öösel väljakutsuvas riietuses kusagile kahtlasesse piirkonda ilma meessaatjata jalutama. Aga üldiselt – naistele saab meeste poolt osaks tohutult lugupidav käitumine.

Taksojuhiga juhtus meil nii, et istusin pahaaimamatult autosse, tegemist oli veel meie nö tuttavaga, kes oli meie pere sõidutanud ka varem. Ma kuidagi läksin üksi mingeid asju ajama, Arbo oli lastega kodus ja tegeles koduõppega ja siis see taksojuht viis mind pärast asjaajamise lõppu vaatama kauneid piirkondi tema kodulinnas. Ühtäkki võttis mu käest ja küsis luba suudelda. Aga see ei olnud mitte kuidagi hirmus, see oli pigem naljakas, tobe olukord. Ei midagi vägivaldset, hirmutavat. Lihtsalt totakas mees oma totra sooviga – ei oskagi midagi temaga peale hakata, kui ainult naerda. Kui ma ütlesin „ei“, siis oligi „ei“, seal mingit kaksipidi mõistmist ei olnud. Uurisin sama asja üksi Iraanis reisivate naisturistide käest. Paaril oli sarnane kogemus, aga samas nad kindlasti soovitavad ka üksikul naisreisijal Iraani tulla. Need intsidendid on tõesti harvad ja ei midagi tõsist.

Kas selliste olukordade vältimiseks tõmbasid lõpuks ka ise burka selga ja loori silme ette?

Ma pean ütlema, et Iraanis levinud reiligioosne riietus chador on tõepoolest vabastav, hästi mugav riietus. Aga samas kui mina selle omale selga panin ja siis koos oma blondide lastega ringi liikusin, tõmbasin pigem tähelepanu, kui sulandusin massi. Samas üksinda chadori kandes muutusin tõepoolest nähtamatuks, ma olen natuke iraanlase nägu. Chadori all võid teha mida iganes – ennast sügada, magada, see tõepoolest vabastab. Aga Iraanis pole chador kohustuslik, seda kannavad tänaval vaid väga religioossed naised, osad kannavad seda vaid palvetamise ajal ja enamik moodsaid naisi ei kanna chadori vaid hijabi, islamistliku vailtuse poolt nõudud riietuskoodeksit.

Leia pildilt Tuuli

Mis vahe on siis nikaabil, shadooril, burkal ja hidzhaabil? Kes mida ja millal kanda tohib/peab?

Islamivabariik Iraan, mida juhib usujuht ajatolla, nõuab naistelt teatavat riietust. Miinimumprogramm on hijab ehk eestipäraselt hidžaab. See tähendab lihtsalt tagasihoidlikku keha katvat riietust. Pea peab olema kaetud – rätiga. Keha peab olema kaetud nii, et see kehavorme ei paljasta. Elegantseks normiks on mantoo – mantlilaadne pikkade varrukatega jakk, mis katab tagumiku ja ulatub allapoole põlvi. Seal all ei kanta seelikut ega sukkpükse vaid päris pikki pükse.

Samas – meestele on ka teatud reeglid, ettekirjutused pole ainult naiste ahistamiseks. Mehed peavad olema samuti riietatud korrektselt ja kaetult. Spordiriided ei ole normaalne riietus, lühikesi pükse Iraanis meeste jalas ei kohta, kandma peab pikki pükse ning korralikke katvaid jalavarje. Ehkki kliima on palav, siis eelistatakse ka meeste puhul pikkade varruatega triiksärki, samas lühikesed pole ka keelatud.

Kas naisi sunnivad neid hõlste kandma mehed, teised naised, Allah või soovib õrnem sugu end ise varjata maailma kurjuse ja himurate pilkude eest?

Iraan on ilsamivabariik. See tähendab, et riiki juhib usujuht ajatolla ja tema määrab, mis on üldiselt aktsepteeritav riietus. Kujuures, Iraan oli väga läänelik ja vaba kuni 1979. aasta revolutsioonini, mil võimule tuli Imaam Khomeini. Kui tema leidis, et naised peavad oma pea katma ning lõi ka sellkohase seaduse, valdas Iraani üldine protestide laine. Siiamaani feminsitid ja poliitilised teisitimõtlejad kannavad rätti vaid kuklas – viimase vahistamisvastase koha piiril. Alles nüüd detsembrist hakkas Iraanis uus protestilaine pearättide vastu. Vida Movahed, noor ema, astus Teherani käidavaimal tänaval nimega Enghelab (Revolutsioon) vaikselt elektrikapi otsa, võttis peast oma räti (karistatav tegevus), sidus selle toki otsa ja lehvitas vaikseks protestiks. Vida arreteeriti. Ent tema tegevust jätkasid sajad uued julged naised, kes tegid täpselt sedasama. Mind liigutab selline tegevus pisarateni. Aga samas on see asi, mis viib naised vangi. Ja ei tohi unustada, et Iraan on ka riik maailmas, kus hukkamine on seaduslik. Ning sageli lõpetavad võllas just poliitilised teisitimõtlejad.

Kas Allah armastab tõesti mehi rohkem, kui naisi või on hoopis vastupidi?

Mind feministina huvitas see naiste olukord Iraanis väga. Milleks olin valmis? Mõistagi kõige hullemaks. Aga mitte ükski kohatud-intervjueeritud naine ei kinnitanud minu kahtlusi. Näiteks üliõpilasneiud, kes õppisid arhitektuuri. Nad olid haritud, edumeelsed, orienteeritud tulevasele edule. Nende seisukoht oli, et Iraan on suurepärane riik ja see, et nad peavad kandma pearätti, on väga väike ohver kõigi privileegide üle, mis neile Iraanis osaks saavad. Kui ma küsisin, mis on nende töised ambitsioonid, siis nad ütlesid minu täielikuks hämminguks - mingeid tavalisi maju nad projekteerida ei kavatse, nad teevad tulevikus ainult maailma arhitetktuurižurnaalide esikülgi vallutavaid pilvelõhkujaid. See oli nende konkreetne siht, selleks õppisid nad araabia keelt ja seadsid oma karjäärisammud Saudi Araabia poole, aga ei välistanud ka tellijaid Iraanis. Nad ei näinud oma teel takistusi. Minu meelest kõneleb see kõige selgemat keelt naiste vabadusest.

Saime Iraanis väga lähedasteks sõpradeks paarikesega, kes veetsid meiega koos suisa kaks kuud. Koos reisisime nende autoga, koos külastasime nende arvukat suguseltsi. Tegemist oli väga uskliku perega, kellega koos pidime tegema igas reisipäevas kolm palvepeatust. Huvitav on see, et mošee on tõepoolest igas külas, igas kaktuseliivases teivasjaamas ja bensukas. Perenaine oli tõsiusklik, aga samas tohutu feminist ja naisõiguslane. Tema oli absoluutselt veenunud, et Allah armastab naisi rohkem kui mehi, see kõik olevat selgelt kirjas Koraanis ja ka igapäevane elu tõestavat seda samuti igal sammul.

Ma olen veendunud, et naine olla on olnud tegelikult parem igal ajal ja igas kohas. Kui sa pole just ülik, siis mehena kannatad siiski rohkem. Ja ma olin väga üllatunud kogedes sedasama ka islamis. Aga nüüd ma olen ise ka kindel: Allah armastab naisi rohkem. Ning mehi peab hoidma mitte ainult Eestis, vaid ka Iraanis.

Sul juhtus kindlasti teisigi veidraid intsidente? Lugesime feissarist kuidas turumutt virutas sulle haikalaga. Kõigi nende rünnakute ja kummaliste reaktsioonide ohver olid pigem sina – naine. Aga Arbo? Kas tema, kes pole sugugi mingi paipoiss, pääses kõigest puhta nahaga? Näiteks, kas alkoholi tohtis tarbida, kas või salaja? Kas tegite seda ja mis võib olla karistus vahelejäämise eest? Kui pole islami usku, kas siis kehtivad pisut teised reeglid?

Meile pakuti reisi jooksul mitu korda alkoholi, ent me targu keeldusime. Me teame, et see on keelatud ning ei pidanud vajalikuks võtta asjatuid riske, pealegi nii mõttetul moel. Milleks? Kaks korda ei suutnud me siiski pakkumisest ära öelda. Ükskord vabameelse Kaspia rannikul sattusime seltskonda, kus ei saanud kostitajaid solvata. Ja teine kord linnas Shirazis, kust pärineb ka kuulus samanimeline viinamarjasort, seal mekkisime punast veini.

Meid kutsus külla oma granaatõuna-hurmaa-viinamarjaistandusse üks kohalik papi. Ta tutvustas meile iidset Iraani rahvameditsiini – igal lõunal tuleb söömise asemel juua pool klaasi punast veini veega lahjendatult ja seejärel süüa kolme tunni jooksul vaid paar granaatõuna. See olevat ka tema pikaealisuse ja tervise saladus. Seda ravimit proovisime ka ise. Vein oli tal oma tehtud, granaatõunad sealtsamast puu otsast. Iraanis teevad tegelikult paljud ise kodus veini ja ilmselt muudki. Ja olgugi, et alkohol on keelatud, vaevlevat siingi suisa 10% rahvastikust alkoholismi küüsis.

Teil oli seal teisigi üleelamisi, näiteks võimas maavärin magnituudiga 7,3, kus hukkus vähemalt 330 inmest ja tõsiselt sai viga enam kui 2500 inimese. Midagi veel? Kas kordagi ei tekkinud mõtet, et aitab küll, siin läheb liialt pinevaks, tõmbame lesta?

Me sattusime seal olema tõesti novembri traagilise maavärina ajal. Meie sõitsime just logu autoga, Iraani toodang Saipa, katkistel teedel ja seetõttu ei tundnud ka samal ajal midagi. Iraan on seismiliselt aktiivses piirkonnas, eelmine suurem maavärin tabas 2003. aastal suurt ajaloolist linna, toona oli hukkunuid üle 26000. See on tegelikult hoomamatu. Ning teine kurb juhtum toimus juunis, kus paar terroristi ründasid pealinna Teherani valitsushoonet. See oli tõepoolest üks juhtum väga väga pika aja jooksul, aga ometi tekitas küsimusi ja hirmu, et ega asjad ei eskaleeru. Mõlemal juhul oskad taas hinnata oma väikese igava riigi mõnusat turvalisust.

Millega oli Iraanis kõige keerulisem harjuda või toime tulla?

Raske oli harjuda kuumusega ning seetõttu oli ka igas olukorras pearäti kandmine kohati kurnav. Tüütu oli ka see, et naised ei tohi avalikus kohas suplema minna.

Millega teeb Iraan silmad ette läänemaailmale või miks mitte näiteks Eestile?

Iraani köök on ületamatu. See baseerub köögiviljadel ja riisil, keedustel granaatuõunamahlast, pähklitest, baklažaanist ja tegelikult loendamatutel põnevatel toiduainetel. Palju süüakse ka liha, peamiselt lammast. Sealiha muidugi mitte, see on haram, keelatud. Iga iraanlane jumaldab oma ema tehtud kodutoitu. Ning olgugi, et kogu söök on väga tervislik, jumaldavad ka kõik lapsed ja teismelised iraani rahvuskööki. Meie lapsed armastasid seal samuti kõike. Magustoiduks süüakse nuudlijäätist porgandimahlaga.

Teine asi, mis annab läänemaailmale silmad ette, on omavahelised suhted. Inimesed väga austavad üksteist – seda igasugustes suhetes. Perekonnasiseselt, aga ka töiselt ning võõrad tänaval suhtuvad üksteisesse lugupidavalt. Isad ja täiskasvanud pojad istuvad koos ja hoiavad teineteisel käest kinni, räägivad südamest südamesse, mees hoiab teise mehe pead oma põlvel ja silitab. Perekond on iraanlastele üldse väga tähtis. Ja ehkki mehed ja naised abielluvad Iraanis sageli peale ühekordset kohtumist (noormehed ja neiud ei tohi enne abielu koos aega veeta, seega ei ole neil võimalik ka lähemalt tutvuda), armastavad sel moel abiellu heitnud mehed ja naised teineteist nii sügavalt. Mistahes peres me külas käisime, ikka räägiti, et ema armastab niiväga isa ja isa armastab niiväga ema. Ja seda on võimatu mitte märgata. Noored, keskealised, vanapaarid – sõltumata vanusest – kõik armastavad palavalt.

Kuidas teie 9-aastastesse väänikutesse suhtuti? Kas vastab tõele, et poisslapsed on islamiriigis taeva suurim kingitus ja nad võivad põhimõtteliselt teha, mida tahavad?

Lastesse suhtutakse seal hästi ja armastatud olid nii poisid kui tüdrukud. Poisslaste eelistamist ma ei täheldanud. Iraanlaste pered ei ole väga suured ja lapsi üldiselt väga palju näha ei ole.

Kuidas üldse kohalikud vaatasid ühe veidra valge perekonna peale Eestist, kes on otsustanud pikemaks ajaks nende riiki elama jääda? Peeti teid võõrkehadeks, veidrikeks, sissetungijteks, imeks...

Välismaalastesse suhtutakse hästi, suure huvi ja uudishimuga, tänulikkusega isegi. Välismaalasi püütakse igal võimalusel juhatada, abistada, aidata.

Kuidas näeb välja lõbutsemine Iraani moodi? Lugesime, et vabameelses kuurordis Kaspia mere kaldal on reeglid üsnagi palju painutatud. Kas sinna ka jõudsite ja mis seal toimus?

Jaa, Kaspia äärne on kesk- ja kõrgema klassi suvituspiirkond. Nad jumaldavad seda kanti, meile üsna kummalise nähtuse – vihma – tõttu. Kõik ootavad aasta esimest sadu ja siis minnakse tänavatele patseerima, autode akendest sirutuvad piisku püüdvad käed ning nauditakse taevast alla langevat õnne. Isegi piirkonna vapil ilutseb vihmatilk!

Iraanlased teavad kõik, et Kaspia on vabameelne. Seal on rätid veidi madalamale lastud, seal on rohkem vesipiibuklubisid ja seal on ilmselt ka alkohol kergemini kättesaadav. Noormehed ja neiud veedavad koos aega, kuulavad muusikat. Ja mine tea – ehk mõni naine isegi laseb laulu lahti – seda muidu seaduse järgi Iraanis naised teha ei tohi. Mina sain Kaspias riietega ujumas käia ja sattusime veidi sunnitult ühte viinalauda.

Kuidas lastele mõjub turvalisest argirutiinist eemale kiskumine? On neil ju kool, sõbrad, huvid..., aga siis tuleb taas kohvrid pakkida ja maailma avastama minna? Ja mitte lihtsalt niisama, sest kaamera ju koguaeg käib? Nad ju juba päris suured. Kas neil ka sõnaõigust ses küsimuses on?

Muidugi on. Me ei ole kunagi oma lapsi käsutanud ega sundinud, vaid arvestanud nendega juba titast peale kui inimestega.

Paljud on süüdistanud teid, et soovite rikastuda pere arvelt, et teil on justkui kõik müügiks? Et võibolla ütlevad lapsed kunagi teile, et nad poleks selle triangliga elu sees nõus olnud, aga näe, vanemad pistsid nad olukorda, mille kasulikkust või hoopis kahjulikkust nad alles hoopis vanemas eas mõistsid. Kas te ei karda nende poolt tulevikus kriitikanoolte tulva?

Mind lohutab teadmine, et lapsi saavad igasugused pered – alkohoolikud; need, kel pole laste jaoks aega; need, kes suhtlevad omavahel ainult karjudes; need, kes omavahel üldse ei suhtlegi jne jne. Lapsed on aga niivõrd kohastumisvõimelised, et neist sirguvad lõpuks ikkagi inimesed. Ma usun, et meie lastel on läinud perega ikka võrdlemisi hästi.

Me alles rääkisime ühe emaga lihtsast asjast – kas lapsele parimat sooviv ema peaks last sundima või mitte sundima klaverit mängima. Kindlat võidule minekut siin ei ole. Kui lubad tal muusikakoolist ära tulla, võib ta sulle tulevikus etteheiteid teha, et sa teda rohkem ei sundinud. Kui sunnid, võid samuti tulevikus etteheited saada. Nii leidsime, et iga ema käitub niikuinii igal ajal parimal võimalikul moel. Hinnangu annab laps hiljem vastavalt sellele, kas ta on oma loomult tänulik või tänamatu inimene. Kõik.

Ja kui laiemalt hakata mõtlema, siis elamine on üldse väga riskante tegevus, igal sammul mõjutad sa kedagi või midagi, teed vea. Elad – ja keegi peab surema, mõni loom või taim. Astud toast välja – juba on võimalik oma talla all surmata sipelgas. Kohtud inimesega – juba te mõjutate üksteist. Isegi kui sa midagi ei tee – näiteks jätad armastusele vastamata – võid hävitada teise tunded. Elu on pidev tants žiletiteradel, aga elamata jätta ka ei saa. Me peame võtma selle riski, tegutsema, looma suhteid, mõjutama kõiki ja kõike enda ümber ja tagajärgedega toime tulema.

Ka mõni uus pikem reis ka juba kiikris? Ja mis te teeksite, kui Andres ja Kristjan või jomb-kumb neist ütleks, aga mina enam teiega seda tsirkust kaasa ei tee?

Meil on kõik rangelt vabatahtlik. Kui keegi enam ei tee, siis ei tee. Siiamaani sobib see elustiil kõigile.

Kuidas olete suutnud ennast nii pikalt kodust eemal olles ära majandada? Reisimine pole sugugi ju odav lõbu.

Reisimine on väga kallis, kui sõita nädalaks-kaheks kuurortisse. Meie rännud on aga pikad ja pigem paikadesse, kus saaksime sulanduda kohalike hulka. Aasta Siberis – see ei maksa praktiliselt midagi. Sealse kogukonna ideaal on elu ilma rahata ning oma olemise seal lunastadki oma isikliku vabatahtliku tööga, söögigi kasvatad põllul ise. Hiinas elasime kogukonnas jurtas, Austraalias elasime telgis. Iraan on aga see paik, kus põhimõtteliselt võid elada nii, et kohale jõudes maksad viimase raha piiril viisa eest ja edasi peaks olema kõik võimalik ka tasuta. Ma soovitangi seda paika seljakotiränduritele, kel raha kulutada ei ole. Esiteks on Iraan väga odav riik. Ja ehkki turismindusega tegelevad ettevõtted – taksod-hotellid ja vaatamisväärsused kasseerivad välismaalaselt umbes 10x rohkem (ja õigesti teevad), on ka see raha väike. Ent enamus Iraanist on veel turismist puutumata.

Me saime nii lademetes küllakutseid – iga pere soovib sind toita-katta-majutada ja sealt edasi tahetakse sind anda järgmisele tädile, kes majutaks sind järgmise nädala, siis sealt edasi järgmisele. On võimatu Iraanis mitte külla kutsutud ja poputatud saada. Pole ma näinud ka riiki, kus autostopp oleks nii lihtne. Nende tohutu viisakus ei luba tõstetud käe peale mitte pidama jääda. Samas, kuna paljud pakuvad taksoteenust, siis mõned küüdipakkujad ootavad raha. See tuleks siis kohe selgeks teha, et kas sõit on tasuta või raha eest. Siis on klaar. Lisaks, mis on Iraanis eriti sulnis - magada võib igal pool. Me ööbisime ise ka parkides, silla all, turul, mošees, ühe korra suisa batuudil lõbustuspargis! Lageda taeva all magamine on laialt levinud, tasuta ja väga turvaline. Iraan on fantastiline riik!

