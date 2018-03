Sony Pictures andis teada, et filmis „Once Upon a Time in Hollywood“ (“Ükskord Hollywoodis“) mängivad esmakordselt koos superstaarid Brad Pitt ja Leonardo DiCaprio.

Tarantino on stsenaariumi kallal töötanud juba viis aastat ning toonitab, et on suurema osa elust Los Angeleses elanud. „Olen väga elevil, et saan jutustada selle loo LA-st ja Hollywoodist, mida enam ei ole.“

USA Today ennustab, et film tuleb võigas: Mansoni jõuk tappis 1969. aastal viimaseid kuid lapseootel Tate'i, kes oli abielus Roman Polanskiga, ja veel neli inimest. „Kahtlemata tekitab see temaatika Tarantino jaoks poleemikat,“ usub väljaanne.

Tate'i õde on nii DiCaprio kui ka Pitti teravalt hukka mõistnud. "Staaride jaoks on see lihtsalt teenimisvõimalus ja neil inimestel on täiesti suva," ütles Debra Tate neljapäeval TMZ.comile. "See kõik teeb Sharoni perekonnale ja kõigile elusolevatele ohvritele kohutavalt haiget. Neil on täiesti ükskõik!"

Debra avaldas lootust, et Pitt ja DiCaprio pole Tarantino filmis osalemist lihtsalt läbi mõelnud. Vastasel juhul tähendavat nende staaride kaasalöömine ühiskondlikule vastutusele sülitamist, väidab Tate'i õde.

Tarantino pole viimasel ajal üldsuse silmis just heas kirjas olnud: tema kauane muusa Uma Thurman kinnitab, et režissöör seadis „Kill Billi“ võtetel tema elu ohtu. Välja on ilmunud ka 2003. aasta raadiointervjuu, kus Tarantino kaitseb 13aastase tüdruku vägistamises süüdistatavat Polanskit.