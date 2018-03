„Eesti laulu“ finalistid on päevi Saku Suurhallis proove teinud. Haarasime neil kleidi- ja pintsakusabadest kinni ning uurisime: miks peaksid just nemad „Eesti laulu“ võitma ja Eestit Eurovisionil esindama? Kui enamiku finalistide silmist paistis tõeline säde ja võidutahe, nentisid mõned neist, et nemad ei peakski võitma…

Imre Sooääre kirjutatud laulu „Sky“ (eesti keeles „Taevas“) toovad Gerli Padar ja Eliis Pärna finaalis lavale eestikeelses variandis. Naised arvavad, et võit peaks kuuluma neile, kuna nende laul on ajatu. „Ma arvan, et Eurovisioni lavale kulub ära üks ilus, siiras lugu, mis läheb hinge,“ sõnab Pärna. „Ja on ajatu nii oma sõnumi kui ka meloodia poolest,“ lisab Padar.