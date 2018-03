Põhjamaade teadlased eesotsas Jyväskylä ülikooli järeldoktorandi Pasi Saariga oskavad hämmastava täpsustega öelda, kas sul on muusikainimese aju või mitte. Selleks mängiti katsealustele – nii muusikutele kui ka mittemuusikutele – ette eri žanris muusikapalu ja uuriti, kuidas nende aju osad sellele reageerivad.

Soomes Jyväskylä ülikoolis ja AMI keskuses ning Taanis Aarhusi ülikoolis tehtud uurimus kinnitas, et see, kuidas inimese aju muusikale reageerib, annab aimu tema muusikalisest haridusest. Oma leidudest kirjutasid teadlased jaanuaris ajakirjas Scientific Report. Nad uurisid funktsionaalse magnetresonantstomograafia (fMRI) abil 18 professionaalse muusiku ja 18 mittemuusiku ajutegevust eri muusikažanrite kuulamise ajal. Ilmnes, et teatud ajuosad annavad tugevamalt aktiveerudes aimu meie muusikaandest – nimelt parema ajupoolkera otsmiku- ja oimusagar.

Ajukuvamise uuringu käigus kogus professor Elvira Brattico tiim Aarhusi ülikoolis katsejänestelt andmeid. 36 katsealusele anti kuulata kuues žanris muusikat. Viimase tunnusjoonte esiletoomiseks kasutati arvutialgoritme. Selgus, et muusikute ja mittemuusikute ajule mõjus muusika hoopis isemoodi.