12 tuntud Eesti inimest kirjutavad ühe muinasjutu lasteraamatusse, mille eesmärk on kutsuda üles toetama haigete laste ravi.

Raamatu müügitulu läheb Tallinna lastehaigla toetusfondile, mille juhataja Inna Krameri sõnul on oma muinasloo kirja pannud juba Evelin Ilves, Olav Osolin, Jaagup Kreem, DJ Critikal ja Janek Mäggi.

Jaagup Kreem. (Alar Truu)

Raamatupeatükkide kesksed tegelased on umbes pöidlapikkused olendid urmelid, kelle pildid kaunistavad juba aastaid Tallinna lastehaigla seinu. „Kuna urmelid sünnivad ainult siis, kui keegi teeb südamest tuleva heateo, saame nende kogukonda kasvatada, jutustades neist ilusaid, lõbusaid, õpetlikke või mõtlemapanevaid lugusid,“ ütleb Inna Kramer.

„Minu meelest ei pea lasteraamatud olema väga ninnu-nännud. Lapse maailm avardub läbi raamatute mõõtmatult ning need peaksid äratama lapse fantaasia ja tekitama küsimusi, mida on hea hiljem koos lapsevanemaga arutada,“ arvab Tallinna lastehaigla toetusfondi patroon Evelin Ilves. „Ma ei pelgaks lasteraamatuis elu varjupooligi puudutada. Muinasjutt kui žanr on natuke nagu teater, käsitledes elu pigem nii-öelda üle võlli või võimendatud viisil. Ja see mõjub.“

Evelin Ilves. (Teet Malsroos)

Urmelite muinasjutud ilmuvad aasta jooksul iga kuu ajakirjas Pere ja Laps ning aasta lõpuks kogutakse need raamatukaante vahele. Samuti kutsub lastehaigla kirjandushuvilisi üles saatma oma Urmelite muinasjutt e-posti aadressil toetusfond@lastehaigla.ee. Loo pikkus võiks olla üks A4-lehekülg, parimad tekstid avaldatakse Pere ja Lapse portaalis.