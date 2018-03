Reedel sai päästeamet väljakutse Kohtla-Järvele, kus ühes kortermajas said inimesed gaasimürgistuse. Kohapealt leiti 48-aastase naise ja 28-aastase mehe surnukeha, 52-aastane mees viidi kriitilises seisus haiglasse.

Päästjad said väljakutse gaasisündmusele kell 9.36 ning kohale sõitis kaks meeskonda Jõhvi päästekomandost.

"Sündmuskohale jõudes oli informatsioon, et teisel korrusel on inimesed, kes tunnevad end halvasti ja arvatavasti on tegu gaasilekkega," ütles Ida päästekeskuse pressiesindaja Õhtulehele.