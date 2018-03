„Skandinaavia kriminaalromaanide võidukäik sai alguse Stieg Larssoniga ja ega siis meiegi kehvemad ole kui muu maailm,“ muigab kirjastuse Pegasus toimetaja Tiiu Marie Kraut põhjendades, miks Skandinaavia kriminulle Eestiski virnade viisi ilmub. „Nii palju kui olen oma kolleegidega Soomes, Rootsis, Taanis ja Norras kõnelnud, on seis sarnane igal pool.“

Viimastel aastatel tekkinud buum pole Krauti sõnul sugugi vaibunud. „Norra, taani ja rootsi kriminullid pressivad ustest ja akendest sisse, püüame lihtsalt teha võimalikult õige valiku, mida eestikeelsena välja anda,“ lausub ta.

Et lugejad Põhjamaade kriminulle lennult haarama kipuvad, on igati põhjendatud. Eelkõige hygge'ga, mille üle just taanlased uhkust tunnevad. Taani kohta öeldakse ju tihti, et see on maailma kõige õnnelikum riik ja selle põhjuseks olla hygge – intiimsuse loomise kunst, hinge hubasus ja küünlavalgel kakao joomine.

Stieg Larssoni Millenniumi-triloogia esimene osa „Lohetätoveeringuga tüdruk“, millega algas Skandinaavia krimikirjanduse võidukäik.

„Mõneti on see paradoksaalne, aga Rootsi ja Taani puhul, mida peetake heaoluühiskondadeks, kus õnneindeks on suhteliselt kõrge, avavad kriminaalromaanid hoopis teistsugust tausta,“ arutleb Kraut. „Kogu selle hygge, roosamanna ja ilusa elu taga on tegelikult väga palju kurjust. Võib-olla on see, mis ahvatleb lugejaid rohkem skandinaavia kui ameerika või briti krimiraamatuid lugema. Ameerika ja Briti ühiskond aeg-ajalt ju vapustab meid koolitulistamiste ja muu sellisega.“