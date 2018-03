„Eesti laulu“ finaali šokeerivaim etteaste tuleb kindlasti Evestuselt. Peale transvestiite meenutavate taustalauljate toovad nad lavale ka tõelise tulevärgi. „Proov oli suurepärane, kõik läks hästi. Me suutsime lava tervena hoida, et uuesti esineda. Aga öeldi, et järgmises proovis ei tohiks ilutulestikku kasutada,“ naeris Ott Evestus pärast proovi suurhalli laval. Evestuse laul „Welcome to my world“ on Oti sõnul inspireeritud Donald Trumpi ja Kim Jong Uni tülist. „Et kes laseb keda õhku. Kes tahavad praegu veel maailma näha, peaks seda kohe tegema, sest maailm lendab kohe õhku. Aga see ongi elu. Klaas on pooltühi pooltäis,“ tõdeb Ott.

Emotsioonid on Evestuse liikmetel finaali eel head. „Väsinud, aga kõik töötab ja toimib ja siit edasi ei pea enam muretsema. Saab lihtsalt võtta rahulikult ja nautida kõiki ülejäänud läbimänge,“ räägib Ott.

Sellel, kas Evestusele on nüüd rohkem fänne ja jälgijaid juurde tulnud, ei ole meestel olnudki aega silma peal hoida. „Ei ole olnud mahti tegeleda, sest meil jäi kaks nädalat aega, et finaaliks valmistuda. See oligi see moment, et pärast seda poolfinaali läks hing kinni ja siiamaani on kinni. Aga pärast finaali saab ehk hingata rahulikumalt,“ naerab Ott. Evestus on kindlasti finaali ekstravagantseima väljanägemisega punt. Tätoveeringud, needid, näomaalingud, rääkimata taustalauljate tulnuklikest nägudest. Kaua küll kogu selle kulla-karra kehale kandmiseks aega läheb? EVESTUS (Robin Roots) „Kaks minutit, kaheksa sekundit," naljatleb bändi kitarrist Simo. „Meil läheb üks kuus tundi umbes, pluss-miinus, olenevalt, kas me teeme kahe või kolme meikariga tööd,“ tõdeb Ott. Kuid asi on seda „Eesti laulu“ jaoks väärt. „Absoluutselt, millal siis veel.“ Poolfinaali eel ütles Ott, et ta ei tahakski tegelikult finaali pääseda, finaali pääsenud, nentis, et on oma tähelepanu juba kätte saanud ning kogu trallist juba natuke väsinud. Kas tal on juba kõrini oma võistluslaulu esitamisest?