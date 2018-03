Tartus Ränikivi tänaval põles kahekordne elumaja. Päästeametile teatati saunaruumist alanud põlengust kell 17.53.

"Maja on suitsu täis, hetkel käivad suitsusukeldustööd. Üks inimene on väljas ja on võimalik, et üks inimene on veel sees," ütles Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Õhtulehele kella 18.07 ajal.

"Majast toodi välja üks kannatanu ja üks kannatanu sai ise välja," kinnitas päästekeskus kella 18.38 ajal Õhtulehele, et inimesed pääsesid eluga. Põleng on lokaliseeritud ja kannatanuga tegeleb kiirabi.