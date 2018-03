Kuigi Frankie Animali solist Marie Vaigla on enne finaali suutnud nohusse jääda, on kõigil siiski tuju hea. „See käib iga kord asja juurde. Kui on vaja kuskil olulises kohas olla, jään haigeks,“ nendib neiu. „Tavaliselt ma murran luid, aga seekord piirdun väikese nohuga,“ naerab Marie.

Lauljatar üritab enne homset finaali ennast võimalikult palju turgutada. „Üritan magada, tõmban ninast sisse kõiki ravimeid, soola, soolavett.”

Mistyst rääkides ütleb Marie, et ta on meis kõigis peidus. „Cut the crap!“ hõiskab selle peale Jonas. „Me oleme seda varem ka öelnud, et Misty on segu kõikidest inimestest,“ ütleb neiu. Seda, kellest laul inspireeritud on ning kes kelle südame murdis, ta siiski ei avalda.