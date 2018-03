Proov läks Iirisel hästi, aga ta tunnistab, et on veel mõningaid asju, mida peab oma peas harjutama, mis võiks veidi paremad olla.

„Ma lihtsalt tundsin, et algselt ma tahtsin mingit valget ülikonda, sest see näeks välja nagu „küber-Anastacia“ (viidates lauljatar Anastaciale – toim.). Mulle hullult meeldivad üheksakümnendad ka. Siis uurisin, et ehk saab kuskilt valge ülikonna, siis Kirke Talu (noor moelooja - toim.) ütles, et aa jaa, saab küll, et ma just tegin ühe. Panen selga, kõik istub nagu valatult,“ rõõmustab neiu.

Laul „Drop that boogie“ räägib headest aegadest ja sellest, et alati on võimalik leida head kohta ja häid emotsioone. „Kas oled sõpradega, või üksi. Hinga sisse-välja, raputa stress maha ja drop that boogie!“ hõiskab Iiris.

Finaali eel tunneb Iiris end väga rahulikult. Pikad proovipäevad teda veel ära kurnanud ei ole.

„Täna läheb kella kümneni, aga täna ärkasin kell 12, niiet kõik on väga chill. Mis siin ikka, pean natukene laulma ja sohval mõnulema, mulle tuuakse kitarr, natukene mängin seda. See ei ole kümme tundi tööd,“ nendib ta.

Iiris finaalsõu proovis Saku Suurhallis (Robin Roots)

Iirise partner Ago Teppand teatavasti temaga laval ei ühine. Ago on Iirise sõnul hoopis helipuldis ning hoiab asjadel silma peal sealt.

„Ta mängib enda tugevuste peale. Mida suuremaks saame, seda rohkem saame aru, et kuidas meil on mugav, kuidas mitte. Agol on lava taga mugavam. Me mõlemad oleme õppinud, kuidas me oleme,“ ütleb Iiris.

Iirise ekstravagantset ja unenäolist lavasõud said televaatajad näha juba poolfinaalis, seda finaali jaoks muudetud ei ole. Kuidas tundub Iirisele enda lavasõu aga teiste finalistidega võrreldes?

„Ma ei ole väga vaadanud, need on kõik erinevad ja erineva tundega. Kui on erinevad muusikažanrid, siis on raske võrrelda, samamoodi ei võrdle tammepuud prillirooga, ei võrdle roosi kullerkupuga. Kõik on ilusad ja erilised ja erinevad, ei ole mõtet võrrelda,“ nendib ta.

Enne finaali kavatseb lihtsalt hingata

Iiris on „Eesti laulul“ juba mitmendat korda. 2008. aastal jõudis tema lugu „Ice-cold story“ teisele kohale, 2010. aastal jäi ta koos Agoga kirjutatud lauluga "Astronaut" neljandaks. Iirise sõnul on „Eesti laulu“ vetenariks olemine tema jaoks see aasta asju lihtsustanud.

„Mida rohkem ma selliseid asju teen, seda rahulikumaks ma lähen. See keeris, mis mu ümber on, ei löö mind enam liimist lahti. Aina mõnusamaks läheb,“ sõnab ta.

Suurema osa ajast veedab Iiris aga Suurbritannias, seal sai ta muusikalise kõrghariduse ning seal on ta kohalike tegijatega ka muusikat teinud. Millist tagasisidet on Iiris oma Inglismaa-sõpradelt saanud?

„Mul sõbrad ütlevad, et „jee, mu sõber on Eesti popstaar!“. Head tagasisidet olen ikka saanud, mu sõbrad toetavad mind.“