Noorte loo üheks autoriks on ka salapärane Wateva, keda finaaliks siiski lavale kaasa ei võeta, sest grupp on Los Angeleses .

Karlide emotsioonid finaali eel on eilsega võrreldes head. „Me olime esimesed, kõik alles panid asju valmis ja mõtted olid mujal. Aga vähemalt saime esituse paar korda läbi teha ja nüüd sujus juba väga hästi,“ on Karl-Kristjan Kingi rahul.

Finaali jaoks ei ole noormehed otseselt proove teinud. „Poolfinaaliks oli kõik ära õpitud, laul ja laulusõnad on selged. Vahepeal oleme paar kontserti andnud, muusikat teinud ja stuudios käinud. Proovime külma närvi hoida, et kõik välja tuleks,” räägib Kingi.

„Eesti laulul” osalemine on suurendanud ka noormeeste fännibaasi. „Instagramis on palju jälgijaid juurde tulnud. Tuntus on Eestis väga suhteline, aga me oleme saanud oma muusikat suuremale ringile tutvustada,“ on Karl-Kristjan rahul.