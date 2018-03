Kesk-Michigani ülikoolist tuli teade tulistamisest, vahendab The Independent. Eesti aja järgi kell pool 18 on tulistaja endiselt liikvel. Kaks inimest hukkusid

Tulistamises on seni teatatud vähemalt kahest ohvrist, mõlemad on surnud. Politsei usub, et tegemist ei olnud kooli tudengeid puudutava intsidendiga, ehkki see toimus Campbell Halli õppehoones. Usutavasti võis konflikt alguse saada kodusest tülist.

Kesk-Michigani ülikool (CMU) asub Mount Pleasanti linnas Michigani osariigis. Politsei soovitab kõigil siseruumides püsida. Mount Pleasanti linna Twitteri-kontol on teade, et tulistaja on relvastatud ja äärmiselt ohtlik.

Ülikoolis õpib umbes 20 000 tudengit.

