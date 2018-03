Ajaleht Sõnumitooja kirjutas eelmise aasta kevadel, et inimestele pakutakse seal toetatud elamise ja töötamise teenust ning pikaajalise kaitstud töötamise teenust. Kliendid on psüühikahäirega täisealised inimesed, kes vajavad igapäevaseks toimetulekuks tuge.

Juhtum puudutab MTÜ Kuusalu Hoolelat, mille juhatuse liige on Rutiku elukaaslane. Eelmise aasta mais toetas Kuusalu vallavolikogu liige Rutiku otsust anda vallale kuuluvad ruumid tasuta kasutada sellele mittetulundusühingule. Otsusest selgub, et Kuusalu Hoolela tegeleb sotsiaalteenuste pakkumisega, mida rahastab riik.

Keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Olja Kivistik kinnitab, et 3. oktoobril alustas politsei väärteomenetlust toimingupiirangu rikkumise osas. „Praegu menetlus veel käib ja kõiki asjaolusid kontrollitakse. Seda ei oska hetkel öelda, millal uurimine võiks lõpule jõuda,“ lisab Kivistik.

Emil Rutiku tõi teema avalikkuse ette kolmapäeval toimunud volikogu istungil. Rutiku väitel ei teadnud ta otsuse tegemise ajal, et MTÜ oli tema elukaaslasega seotud. „Ma tõesti ei teadnud sel hetkel. See MTÜ oli just loodud. Meil on ka kodus tavaks saanud, et me ei räägi tööasju.” Kui volikogus tekib huvide konflikti olukord, siis volikogu või vallavalitsuse esindajad võiksid Rutiku arvates edaspidi sellele volikogu liikme tähelepanu juhtida.

Veel rõhutab Rutiku, et tegemist on sotsiaalteenuste osutamisega ja inimeste aitamisega. „Meil võetakse kodust ka asju, et seal teenuseid pakkuda,” kinnitab ta.