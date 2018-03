Ooperilauluga hakkas Elina tegelema umbes 17-aastaselt. „See on paras vanus, kui võib juba tõsise häälekoolitusega pihta hakata. Enne seda on hea muusikaga tegeleda, aga selleks vanuseks on organism valmis.”

„La forza” räägib suurest armastusest, mis on ka Elina enda elus olemas. „Ega need laulusõnad siis õhust tule, tulevad ikka südamest, hingest ja oma kogemusest.” Homme on ta valmis seda laulu esitades endast parima andma.

Elina ütleb, et tänases proovis tehti head tööd ning kõik läks suurepäraselt. „Meil oli valguse osas edasiminek. Laulu alguses on valgus külmem, sest ma olen nagu külm printsess , kelle armastuse soojus üles äratab,” räägib ta.

Suurhalli võimsat lava naine ei karda. „Ma unistan suurtest teatritest ja lavadest, kus laulda. Teen selle nimel iga päev tööd, harjutan ja harin ennast. Aga kuhu elu välja viib, seda näitab aeg,” ütleb Elina, et on suurteks lavadeks valmis.

Elina on finaali eel positiivne. „Ilm on ilus ja kõik on tore. Sõu tuleb väga hea, mul on selles osas hea tunne.”

Eurovisioniks pakkima ei ole naine veel hakanud. „Eks vara on ju hõisata, alguses peab kõik hästi minema. Inimesed peavad pöialt hoidma ja hääletama. Kui kõik läheb nii nagu vaja, võib juba asjade pakkimisest rääkida.”

Favoriidipingele peab Elina hästi vastu. „Ausalt öeldes see mulle ekstra pinget peale ei pane, sest mina teen oma tööd hea meelega. Omalt poolt üritan seda emotsiooni ja armastust publikule edasi anda ning võimalikult professionaalselt laulu esitada," räägib ta.

Elina on väga palju fänne saanud ka välismaalt, talle on kirjutatud isegi Aasiast, Mehhikost ja Colombiast. „Inimesed kirjutavad mulle sotsiaalmeedias ja saadavad südantliigutavaid kirju. Hämmastaval kombel on väga palju kirju ka eesti keeles. Räägitakse, et eestlased on natukene tagasihoidlikumad, aga ma olen südamepõhjani puudutatud, et ka nemad kaasa elavad, kirju saadavad ja oma emotsioone jagavad, mis on väga armas!”