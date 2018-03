Eesti Haldus OÜ müügijuht Lauri Kogermanni sõnul soodustavad jääpurikate teket ka soojustamata katused. „Majade pööningud või katused tuleb korralikult soojustada, et soojus ei pääseks katuse aluspinda soojendama ning katusele kogunenud lund sulatama. Lisaks aitab, kui pärast sadu katus või vähemalt katuse servad lumest puhastada,“ ütleb Kogermann. Skyproffi esindaja Laura Kassini sõnul saab purikate tekkimise vastu võidelda ka katusealuse tuulutusega, mis ei lase soojusel väljuda läbi katuse.

Firmadel, kes tegelevad katuste lumest ja jääpurikatest puhastamisega on praegu kiired ajad, sest päevane päike võib katustel lume pealmist kihti juba veidi sulatada. Jääpurikate kõrgaeg saabub aga siis, kui päeval valitsevad pluss- ja öösel miinuskraadid.

Jääpurikate kõrghooaeg pole veel käes, kuid juba praegu on linnapildis katuseid, mille lume- ja jääolukord tuleks kriitilise pilguga üle vaadata.

Kui jääpurikad on juba tekkinud, tuleb ohtlikud alad lindiga piirata ning purikad esimesel võimalusel eemaldada. Pikki järjekordi praegu veel pole ning nii Eesti Haldus, MyProperty kui Hatiko Grupp lubavad reageerida väljakutsetele 24 tunni jooksul, kusjuures MyProperty'sse võib pöörduda ka nädalavahetusel.

Ka Skyproffil on kiirreageerimisüksus, jõuab kohale ööpäeva jooksul ning lisaks tavajärjekord, mis kliendile soodsam. Olukord tuleb likvideerida kiiresti, kuna lisaks jalakäijatele on purikad ohtlikud ka maja läheduses seisvatele autodele ning lume ja jää raskus võib murda lahti vihmaveerennid, mille parandamine toob omanikule kaasa lisakulutusi.

Mida varem, seda soodsam

Jääpurikate eemaldamise hind oleneb maja suurusest ja purikate ning lume hulgast. Kõrgemate hoonete puhul tuleb maksta ka tõstuki rendi eest. Skyproffis maksab lume ja jää eemaldamine keskmiselt 125–500 eurot maja kohta, Eesti Halduses algavad hinnad 300 eurost ning keskmiselt tasuks arvestada 400–500 euroga.

Kui kortermajadel organiseerib lumekoristuse ühistu ning ka kulud kaetakse ühiselt, siis eramajad peavad ise toime tulema. Nii võibki juhtuda, et kohustuslik jää- ja lumekoristus läheb maksma kuupalga suuruse summa.

Eesti Haldus, Hatiko Grupp ning Skyproff soovitavad lisaks jääpurikate eemaldamisele tellida ka katuse lumest puhastamise teenuse, et üleliigne lumi kohe uuesti purikateks ei sulaks. MyProperty OÜ esindaja Pavel Jartshakovski sõnul tuleb viilkatustelt kindlasti lisaks purikatele ka lumi eemaldada, lamekatuste puhastamisele tuleks mõelda siis, kui lund on üle kümne sentimeetri või on lumi väga raske.