Laupäeval toimuva "Eesti laulu" finaalkontserdi vahesketšid jutustavad sel aastal lugusid meist endist. Ausa sisekaemusena tuuakse vaatajani lood, mis hetkel ühiskonnas kõige enam kõneainet pakuvad.

„Vahesketšid on olnud igal aastal naljaklipid, kuid mitte ainult – pea igal aastal on need olnud tõsised naljaklipid,” kommenteerib produtsent Mart Normet. „Täna, Eesti vabariigi ja "Eesti laulu" juubeliaastal, otsustasime fikseerida selle ajaloolise hetke ning Ott Sepp mõtles neile välja lakoonilise pealkirja “Hei tulevikuinimesed, siin minevikuinimesed! Mõnusat nostalgiat aastast 2018.”

“Need klipid on mõeldud küll vaatamiseks nüüd laupäeva õhtul, aga eeskätt ajaloolise dokumendina tulevastele põlvedele,” täiendab režissöör René Vilbre.

Sketšides saab näha palju armastatud näitlejaid. Nende seas Ago Anderson, Hilje Murel, Ivo Uukkivi, Kristel Aaslaid, Marta Laan, Rasmus Kaljujärv, Mari Lill jpt.

Vaheklippide autorid on René Vilbre, Ott Sepp, Mart Normet, Kristel Aaslaid ja Valter Soosalu.