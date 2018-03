Nohu on mu probleem aastaringselt – talvel piinab mind külmetus või põskkoopapõletik, muul ajal aga tilgub nina allergiate tõttu. Saanud teada omalaadsest nohu leevendavast tootest, tean kohe: see tuleb mul ära proovida!

Olen ka varasemalt kuulnud nina loputamise olulisusest ja proovinud erinevaid vahendeid. Peamiselt on kätte sattunud spreid, mis minu meelest päriselt ei loputa. Eestis loodud Capster uhub see-eest väikese survega pool liitrit soolalahust ninast läbi – kui see pole loputamine, siis mis üldse peaks olema?!

Capsterit saab osta kõikidest apteekidest ja loomulikult nende veebilehelt (hinnad algavad 19 eurost). Kui tihti on meditsiiniliste seadmete kasutusjuhendid keerulised kui hiina keel, siis õnneks Capsteri puhul on asjad teistmoodi. Värvikalt tehakse kasutamine puust ja punaseks ette. Lisaks on Capsteri kodulehel olemas ka video, mis näitab kuidas nina loputada tuleb.

Capster on tehtud meditsiinilisest silikoonist ning seda käes hoides on tunda pehmust ja elastust. Muide - seadet on imelihtne puhtana hoida. Soovi korral võib Capsteri panna kõigest seitsmeks minutiks keevase vette ning see on kui uus.

Et näitlikustada Capsteri suurust, siis võiks öelda, et see on väiksem kui tennisepall. Niisiis saab ta vajadusel kenasti reisile kaasa võtta. Mingit spetsiaalset anumat Capsteri külge kinnitama ei pea, sobib täiesti tavaline pooleliitrine plastpudel. Haarangi käekotist ühe pudeli, lasen sinna puhta, kergelt sooja vee sisse ja lahustan ninaloputussegu. Raputan veidi.

Juhendit järgides vajutan veepudeli Capsteri soonte sisse ning põhimõtteliselt olen ninaloputuseks valmis. Oluline on aga tähele panna, et pudelit kogemata kortsu ei pigistaks – sel puhul ei taasta pudel enda kuju ning loputamisel ei teki pumpamise efekti.

(Stanislav Moshkov)

Kas nina loputamine on ebameeldiv?

Parim koht nina loputamiseks on kraanikausi kohal. Tänu j-tähe kujule on Capsteri kasutamine lihtne. Pead saab loputades hoida otse ehk ei pea kaela väänama (nagu olen ninaloputuskannude videotest näinud).

Tõstan Capsteri koos veepudeliga juba nina juurde, kuid siis meenuvad kõik need korrad, mil meres supeldes olen kogemata vett ninna tõmmanud. See pole kuigi meeldiv tunne. Kas ma hakkan nüüd teadlikult seda endale tegema? Võtan siiski julguse kokku ja alustan loputamist. Seda enam, et tegelikult teevad loputamise lihtsamaks Capsteri sees olevad väikesed valged klapid, mis õhu ja vedeliku voolamist reguleerivad.

Huh! Esimesel hetkel on see tõesti väga harjumatu ja ka veidi ebameeldiv. Katkestan protseduuri korduvalt, et veidi hinge tõmmata. Pool pudelit lahust läheb ühest ninasõõrmest sisse, ülejäänud pool aga teisest. Kui mõned minutid hiljem on pudelijagu vett mu ninast läbi jooksnud, on tunne värskem küll. Õhk käib ilusti läbi nina ja päris hea on hingata. See püsib niimoodi mõnda aega.

Nina võib loputada mitu korda päevas, niisiis otsustan juba samal õhtul uue katse teha. Teisel korral sujub protseduur märksa lihtsamalt ja ebameeldivustunnet ei teki. Ilmselgelt on see harjumise asi. Järgmiseks loputuskorraks kujuneb mul juba oma nipp: suu tuleb lahti hoida ja hingata läbi selle. Neelatada ei tasu, sest see on ebameeldiv.

Uskumatu, aga tõsi. Ma olen leidnud hea vahendi, millega leevendada külmetusnohu ja põskkoopapõletikku. Minu kõige suurem üllatus on aga, et just eestlased on maailmas esimesena taolise kavala idee peale tulnud. Just selles osas, et toode ise on väike, aga ühendades tavalise pudeliga, muutub üsna võimekaks ninaloputajaks. Turg on lai, nina-, kõrva- ja kurguarstid soovitavad Capsterit ning seade võiks igaühel kodus olla. Sest kes meist ei oleks vähemalt korra aastas kimpus nohuga?

(Stanislav Moshkov)

Capster on loodud koostöös Eesti arstidega

"Arendasime koos Eesti arstidega maalima parima ja ka meditsiiniliselt efektiivse ninaloputusseadme, et muuta nina loputamine populaarsemaks. See on fantastiline ravimeetod erinevatele nohuliikidele. Loputamine on lääne meditsiini poolt tunnustatud ning samas kahjulike kõrvalmõjudeta ja looduslik," räägib Capsteri üks loojatest, Raivo Tamsalu.

Seade ongi ideaalne neile, kel on pidevalt probleemid põskkoopapõletiku ning ninakinnisusega. Samuti on see sobiv lapseootel naistele, lastele ja teistele, kelle puhul võib olla ravimite tarvitamine vastunäidustatud.

„Tugeva nohu ja põskkoopapõletiku korral on nina limaskestad ja nina kõrvalkoopad põletikulised. Ninas tekib turse ning nohu muutub paksuks ja kollakaks. Sellisel juhul aitab poole liitri lahusega nina loputamine paksu nohu vedeldada ja ninast ning põskkoobastest välja transportida. Teisalt on loputamine oluline ka nina pidevaks niisutamiseks, et limaskest saaks normaalselt funktsioneerida ja selle immuunsusvõimekus oleks parem. Talvisel perioodil, kui õhk on kuivem, on see eriti oluline," selgitab Tamsalu Capsteri ja nina loputamise kasu.

Allergilist nohu põdevatele inimestele on Capster kasulik, sest soolalahus uhub ninast välja allergeene. „Allergilise nohu korral põhjustavad sümptomeid allergeenid, väikesed osakesed, mis ninna satuvad. Kui ninast pool liitrit lahust läbi uhutakse, siis tuleb välja ka osa allergeenidest. Selle tõttu on allergiline reaktsioon väiksem ning samas pakub loputamine ka sümptomaatilist leevendust,“ räägib Raivo Tamsalu.

Capsteriga kasutatav pulber on farmatseutilise kvaliteediga kergesti lahustuv soola ja sooda segu, millest saab valmistada pool liitrit 0.9% ehk füsioloogilist lahust. “On väga oluline, et loputuslahus oleks vähemalt 0.9% soolasisaldusega. Sama soolade sisaldus on ka inimese veres ja kehavedelikes. Kõik, mis on alla selle (0.9%), on ninas väga ebameeldiv ja ärritav," sõnab Tamsalu.

Capster on turul olnud umbes poolteist aastat.

