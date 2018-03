Pärast 14. veebruari koolitulistamist on paljud ameeriklased seda meelt, et tulistamises kasutatud poolautomaatne AR-15 relv tuleks kas ära keelata või selle kättesaadavust vähemalt piirata. Kuid mitte kõik ei arva nii.

CBS News kirjutab, et kolmapäeval kogunesid sajad relvaentusiastid ühte Pennsylvania kirikusse, võttes kaasa just AR-15 tüüpi püssid. Ürituse näol oli tegemist õnnistustseremooniaga - siiski inimeste, mitte relvade õnnistamisega.

Pulmarõivais, relvi kandvad ja kroonitud peadega kirikukülastajad taaskinnitasid oma abielutõotusi ning said preestrilt õnnistuse. Mõned olid isegi krooni kuulihülssidest valmistanud. Kirik, mille nimi on eesti keeles Maailmarahu ja Ühinemise Pühamu usub, et põlatud mõrvarelv AR-15 ongi piiblilugudes mainitud „raudsau“, millega paganate üle valitsetakse (Ilm 2:27). Kirik ja paljud selle külastajad on Korea päritolu.

Jumalateenistus möödus rahulikult, kuid väljas valvasid relvadega palvetajaid politseinikud, kohale olid tulnud ka mõned meeleavaldajad. Lähedalasuvates koolides sel päeval tunde ei toimunud.

Teenistusel osalejad olid kohustatud relva ukse peal kontrollida laskma, relvad pidid olema eelnevalt tühjendatud ning päästik nõuetekohaselt kinni seotud.