Venemaal tegutsev Valgevenest pärit modell ja eskortnaine Nastja Rõbka (kodanikunimega Anastassija Vašukevitš) sai laiemalt tuntuks 8. veebruaril, kui Vene opositsionäär Aleksei Navalnõi süüdistas 25minutises videos asepeaminister Sergei Prihhodkot altkäemaksu võtmises oligarh Oleg Deripaskalt ja juhtis tähelepanu nende ühisele puhkusele koos prostituutidega jahil. Samal jahil viibis ka Nastja Rõbka, kes alates pühapäevast on Tais vahi all.

Tai politsei pidas pühapäeval Pattayas kinni kümme seksieksperti (seitse venelast ja kolm valgevenelast), kes korraldasid seal turistidele armatsemise kursusi. Kinnipeetute seas oli ka Nastja Rõbka. Neid kõiki süüdistatakse kuningriigile häbi tegemises, kirjutas Bangkok Post.

Teisipäeval pääses kuus vahistatut kautsjoni vastu vabaks. Kautsjoni tasus ka Nastja Rõbka, kuid kohe pärast vabanemist peeti ta uuesti kinni ja viidi teise vanglasse.

Rõbka väidab, et vahistamise taga on Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus. Ta pöördus abi saamiseks Instagrami vahendusel USA poole. Rõbka lubas, et kui tagatakse tema turvalisus, jagab ta informatsiooni Venemaa sekkumisest USA presidendivalimistesse ehk Vene valitsustegelaste sidemetest Donald Trumpi, Paul Manaforti ja teistega. Naine lisas, et Venemaale väljaandmise korral ta tõenäoliselt tapetakse.

USA välisministeerium keeldus Rõbka palvet kommenteerimast.