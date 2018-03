Tark ettevõtja oskab pakkuda kliendile teenust veel enne, kui viimane oskab sellest õieti puudustki tunda. Just sellisena näib Prisma otsus jätta Sikupilli kauplus ööpäev läbi avatuks.

Esimene öö näitab, et Eesti turul uudsele teenusele huvilisi jagus: hommikuks oli sisseoste teinud ligi pooltuhat inimest. Kaupluse lähedus lennujaamale ning vajadus pakkuda tooteid ja teenuseid kellaajast sõltumata aina enamatel elualadel tähendab, et pausideta avatud poed ei pruugi jääda lühiajaliseks katsetuseks, vaid muutuvad iseenesestmõistetavuseks.

Eesti teenindus- ja kaubandustöötajate ametiühingu seisukoht, et öötööle seistakse kindlalt vastu, mõjub selles olukorras kummastavalt: öösel töötamist saab taluda vaid siis, kui see on möödapääsmatu, nagu haigla või päästeameti puhul. Ent piir selle vahel, mis on vajalik ja lihtsalt mugav, on juba ammu hägustunud. Kas näiteks loobuksime ööpäevaringsest perearsti nõuandeliinist lihtsalt sellepärast, et varem kannatas oma murega küll esmaspäevast vastuvõttu oodata? Ajal, kui paljud inimesed on toiduvarumisest loobunud, omandab igal kellaajal avatud pood suurema tähtsuse, ning võimalus teenida sama tööga vähemalt veerandi võrra suuremat palka, teeb tavapäratutel kellaaegadel töötamise vastuvõetavamaks mitte ainult kaubandustöötajatele.

Samas pole välistatud ka vastupidine arengusuund – üha enam poode on riigipühadel ja nädalavahetusel suletud. Jäme ots on siin klientide käes, kes hääletavad jalgadega. E-kaubanduse kasv võib ennustada tulevikku, kus poodide lahtiolekuaeg tõepoolest lüheneb, kuid kulleriga saab toidukoti ukse taha tellida iga kell.