Ega saa küll väita, et midagi sest poeglaste (nimetav: poeglane) tööõpetusest meelde oleks jäänud või kunagi hiljem tuluks tulnud. Tundub, takkajärele tark olles, et need olid poolkõvad tunnid, mida eriti tõsiselt ei võetud. Olid meil puutööpingid, olid metallitööpingid, treipink, höövelpink, kindlasti mingeid kavalaid masinaid veel, aga höövelpingil oli miski kaitsemehhanism katki, sestap ei lastud selle ligigi. Puutööpink on ja oli küll vahva asi, aga kust sellist enam võtta. Üks sõber hiljuti meeleheitlikult otsis, tunnistas – pole. Võib-olla ära köetud, olid need ju puust.

Põhjust otsida, käidi koolis ajal, kui keskkooli saadeti kaks klassitäit taibusid, rumalamateks hinnatud kutsekatesse, mängigu seal tongis elektrikutega koroonat, nagu üks õpetaja ütles. Ütles küll! Nii et mis ikka treimisega vaevata, niikuinii lähevad edasi.

Sellega tehtud kahju helbitakse vist siiamaani, kui läheb jälle oigamiseks, et hukas noored ei taha kutseharidust, vaid ikka suurkooli. Mh. Andeks, ülikool on kah kutsekas, kui järele mõelda. Ajalooga ja nõrgemale vaimule ohtlikult ennasttäis ainult.

Järgmiseks tulevad mälestused rohust, taevast, päikesest, kui see jutt niimoodi edasi läheb.

Kui tõusis teemaks, et tööõpetuse tundidesse tuleb kah võrdõiguslikkuse vaim sisse vedada, tüdrukutele mutrid ja höövlid, poistele visplid ja pannid pihku, kurjustas armas inimene ja relvaõde Helen Eelrand, et miks peab tütarlapsi kudumisega vaevama. Tema emana näeb juba vardaid ja lõngakerasid unes, sest kodutööd tahavad tegemist.

Kuigi muidu mõlema peale turri minnakse – last ei tohi kodutöödes aidata, töll kasvab ja oma võrdõiguslikkuse teemal minge anatoomia suvetööle – tuleb isegi heakskiitvalt möriseda. Tõesti, milleks masinate ajastul kudumist õpetada. Kaege asjale otsa, see on ammu hobi, seejuures päris kallis hobi, sest aeg ju maksab. Kummastavalt mõjuvad inimesed, kes arvavad siiralt, et käsitsitehtud sokid peaks enam-vähem tasuta olema.

Nojah, aga midagi enesestmõistetavat kudumisoskus enam ei ole. Kui lusti pakub, siis palun, sel pidavat ju olema igavene hunnik häid mõjusid: rahustab ja arendab käelisi oskusi. Ikka leiab kellegi õpetajaks. Vanaema, ema, vanaisa, isa, selle naljaka onu Elmuti – küllalt on vahvaid mehepoegi, kes koovad. Mina heegeldasin teises klassis ja jäägu mulle pelmeen kurku, kui veel kunagi ühegi varda kätte võtan. Ammugi lõngavihi, mis oli lapsepõlves eriti tüütu. Tore oli avastada, viha tegi ka, et vanarahvas ammu-ammu leiutanud riistapuu vihist kera tegemiseks, loll, et ise ehitada ei taibanud, vaid mõtteks jäi.

Oskused, millest on tolku

Võrdõiguslikkusega on pigem nii, et meelde tuleb omaaegne hala klassis, vahetunnis: no milleks meil seda tarvis on. Aastaid läks, tuldi mõttekesele, et kool teeb sulle selgeks, mis sulle ei meeldi. Ja, tõepoolest, ega ole tööõpetusest tolku olnud. Palju sa hööveldad, palju sa tegelikult haamreid meisterdad. Täpselt nagu kudumisega. Kui on huvi, palun, aga sunduslikult – no milleks seda tarvis on.

Veel kord aga – aga. Vaat, kuidagi läks niimoodi, et nendest pooluimastest tööõpetuse tundidest jäi pea täiesti välja õhukeses õpikus „Elektrotehnilised tööd” sisalduv. Millest on vahel tuline kahju. Mis on meie ümber, eks juhtmed, juhtmed, juhtmed. Aga kuidas need jooksevad? Ega torkima lähe, sest ei tea. Vähemalt pole milleski kindel. Hea küll, lüliti ja lambi vahetamisega saab hakkama, kaugemal on juba kõhklus, kuigi see ei saa olla raketiteadus. Pole õppinud. Ning 220 W ei pane suvalist jutupaunikut, kelle meelest kõik on kole lihtne, õpetajaks pidama.

Võib-olla peabki nii olema, et kutsu ikka spetsialist, aga tunne on, nagu jäänuks kunagi koolitükid tegemata. Ja miskipärast tahaks, et pealekasvavad huligaanid-loodrid saaksid targemad. Teaksid, mispidi kruvikeeraja pihku käib, kuidas elektronipoisid mööda juhtmeid jooksevad. Näiteks. Teised mitte ehk igapäevased, aga võib-olla ootamatult vajalikud oskused. Tänapäeva igasugused kraanid, veetorud enam tange ei nõua, midagi neist teada võiks. Või kas või mitte ehmatada mööblitüki kokkupaneku ees, sest ollakse õppinud joonist lugema. Sihukesed asjad, poistele, tüdrukutele. Kindlasti midagi veel, mis kohe meelde ei tulnud.