„Palju parem on siin, kui stuudios olla. Siin tunneb ikkagi seda rahvast. Ei tea muidugi enne homset, mis energia täpselt siin olema saab, aga siin on ikkagi suur produktsioon ja kõik väga mõnus,“ lisab Hans.

Vajé noored ja uljad poisid Stefan Airapetjan ja Hans Noormets tunnevad end finaali eel suurepäraselt. „Väga head tunded on, kõik on mõnus,“ ütleb Stefan muiates.

„Mul on pigem isegi vastupidi, isegi parem on siin,“ nendib Stefan.

„Siin on reaalsem, muidu tunduski, et on ainult telesaade ja teed seda kõike vaid kaameratele. Siin on ikkagi rahvas ka,“ sõnab Hans.

Vaje Saku Suurhallis homseks finaalkontserdiks proovi tegemas. (Robin Roots)

Enne poolfinaali ütlesid poisid, et neil ei ole üldse pinget finaali pääsemise ees, sest neil käib pidu tulemustest olenemata kogu aeg. Kuidas on lood praegu?

„Ikka pidu!“ naerab Stefan.

„Muidugi, sest suur au on olla mittekeegi ja saada poolfinaali, veel suurem au on olla finaalis ja juba olla keegi Eesti rahva jaoks ja näidata, mida me kõike oskame ja teha seda professionaalses keskkonnas, väga meeldib!“ rõõmustab Hans.

Isegi, kui Vajé finaalis esikohta ei saavuta, on poisid „Eesti laulul“ osalemisega oma eesmärgid täitnud. Lisaks rahva seas tuntuse kogumisele on nad ka muusikainimeste seas häid tutvusi sõlminud.

„Siin on hästi palju andekaid inimesi, kellega tahaks kindlasti koostööd teha. Me oleme juba suhelnud ka…,“ õrritab Stefan.