Majandus- ja taristuminister Kadri Simson lubab Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus , et juulikuuks on Eestis tasuta maakondlik ühistransport. Kõigis maakondlikes ühistranspordikeskustes ei teata aga tänaseni, kuhu see tasuta transport siis lõpuks tuleb ja kuhu mitte - pole valitsuse otsust!

„Mitu ühistranspordikeskust tahavad, et kõik avaliku teenindamise lepingud oleksid sõitjatele tasuta, välja arvatud Harjumaa liinid,“ tõstab minister esile tõrksa suurmaakonna. „Nii et teatav vastasseis Harjumaa puhul on, sest seal on kõige rohkem sõitjaid ja kõige suurem liinimaht. Ent Harjumaa on ka see piirkond, kus viimati tehti liikuvusuuring, ja uuringust selgub, et 33% inimesi loobuks autost ja valiks ühissõiduki, kui see oleks soodsam või tasuta.“

Õhtuleht küsis Harjumaa ühistransporti korraldavalt Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuselt, miks suurim maakond tasuta transpordi ideele vastupanu osutab. „Kahjuks ei oska mina vastata, mida mõtles proua minister oma vastuses tasuta ühistranspordi kohta,“ lausub Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo. „Kuna tänaseni on meile teadmata valitsuse vastavasisulise otsuse sõnastus, siis on meil mõttetu tegeleda ennustamisega. Kui valitsus teeb otsuse, siis vastavalt sellele ka toimetame. Otsuste tegemine on ju valitsuse pädevuses ja minu teada sellist otsust, millises piirkonnas (tasuta ühistransport) tuleb ja millises ei tule, tehtud ka ei ole.“

Naabervallad on pealinna keskerakondlikku võimu juba aastaid süüdistanud selles, et meie ainus metropol imeb Harjumaa elanikest tühjaks, kasutades peibutuseks tasuta ühistransporti. Kui Tallinna ümbruses elabki inimesi, kes pole end veel fiktiivselt pealinlasteks registreerinud, siis selle hajameelse kontingendi transpordialased võimalused võivad lähiajal tõsise tagasilöögi saada. Kuidas korraldatakse tulevikus harjumaalaste ja tallinlaste üle pealinna piiri liikumine kas tööle või koju, on tänaseni lahti rääkimata. Kindlasti pole linnavõim huvitatud transpordivariandist, mis suunaks fiktiivsed kodanikud tagasi nende linnaäärsetesse kodudesse, jättes Tallinna ilma tulumiljonitest.

Õhtuleht küsib keskerakondlasest majandus- ja taristuminister Kadri Simsonilt, kuidas tema sellises delikaatses olukorras riigi transpordivaldkonna juhina tegutseks. Vastus jääb kahjuks saamata. Küllap on valitsus just praegu hõivatud sellega, kuhu tasuta ühistransport tuleb ja kuhu mitte, unustamata uurida ehk sedagi, mis sellest kõigest välja võib tulla.