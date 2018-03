Söömishäiretega inimesi ei ole ehk kõigil kerge mõista, kuid abiks saame sõpradena olla neile kõik. Nende haigus mõjutab neid vaimselt ja füüsiliselt. Nende mure on suur ja abi otsimine ei pruugi neile sugugi lihtne olla. Portaal Healt.com toob välja üheksa soovitust, kuidas söömishäiretega sõpra aidata. Küsid, kuidas sa saaksid aidata

Me võime küll eeldada, et sõbrad annavad ise teada, mil nad meie abi vajavad, aga enamasti pole see nii.

Kuula oma sõpra Istu ja lihtsalt kuula. Hoia tagasi tunnet, mis sunnib sind sekkuma, kommenteerima. Ära anna hinnanguid. Ära lihtsusta haigust Söömishäirega ei piisa, et inimesele soovitada vähem süüa ja rohkem trenni teha. See on vaimne haigus, mis vajab professionaalset sekkumist. Otsige koos abi Kui su sõber on arg ja pelgab üksi spetsialisti poole pöörduda, siis aita tal leida õige inimene, kes oskaks aidata. Otsige koos materjale ja infot. Vii ta lapsed trenni Kui sõbral on raske, siis on üks lihtsamaid viise tema aitamiseks igapäevastes asjades aitamine. Aita tal lapsi transportida või pesu pesta. Ka kõige lihtsamast teost on suur abi! Osta läbimõeldud kingitus Mõni kivike, kus julgustav tekst juures? Söömishäiretega patsiendid saavad taolistest kingitustest tuge. Minge koos välja ja lõbutsege Ühiselt välja minnes näitad talle, et toetad ja oled olemas. Oluline, et valitud tegevus oleks lõbus. Samuti vältige olukordi, kus sõber võiks tunda stressi või ärevust toidu tõttu. Vältige teatud sõnu Toit, kalorid, kaal - need sõnad võivad söömishäiretega inimest ärritada või süvendada probleemi. Mõtle ette