Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil ütles Jüri Ratas, et hinnates piirikaubandust ja tervisenäitajaid, on tema arvates mõistlik kaaluda alkoholiaktsiisi tõusu ärajätmist järgmise aasta 1. jaanuarist. Ta toonitas, et esmalt tuleb valitsusel langetada siiski ühine otsus. "Aga kui ma küsin enda käest, et kas selle positsiooniga ma lähen nendele läbirääkimistele, siis vastus on: jah, lähen."

Peaminister Jüri Ratas ütles möödunud neljapäeval, et kavatseb seista järgmiseks aastaks kavandatava alkoholiaktsiisi tõusu vastu. Kuidas suhtuvad peaministri seisukohta need, kes avaldanud toetust alkoholiaktsiisi poolt?

Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi president Anu Parvelo heidab ette, et aktsiisitemaatikat on viimase aasta jooksul käsitletud enamasti vaid majanduslikust vaatepunktist: "Kahjuks on unustatud, et me tegelikult käsitleme inimeste kõige kallimat vara – tervist," ütleb ta, et aktsiisi tõstmisega investeeritakse tervisesse. "Selle investeeringu kasusid näeme juba mõne aasta pärast kui me kulutame vähem raha alkoholist põhjustatud haiguste raviks ja alkoholijoobes toimepandud kuritegude lahendamiseks," kirjeldab Parvelo. "Mul on kahju näha, et alkoholitemaatikat arutades on tekkinud kaks leeri ja rääkides praeguse poliitika poolt, tunnevad kriitikud, et ma ründan nende vaateid, samas kui ainus eesmärk oleks parandada Eesti inimeste tervist."

Alkoholi tarbimist tuleks vähendada mitmel viisil

Parvelo sõnul loodab ta, et valitsuse võimalik otsus jätta aktsiis senisele tasemele tuleneb majanduslikest mõjutustest ja mitte allaandmisest inimeste tervise eest võitlemisel. "Kindlasti peab jätkama alkoholipoliitika tõhustamist. Aktsiisi tõus ei peaks olema "kuiv seadus", vaid koos teiste alkoholi tarbimist vähendavate meetmetega, nagu alkoholivabade ürituste toetamine, skriiningmeetodite tõhustamine ja teavitustöö, peab see aitama vähendada alkoholist tingitud tervisekahjusid," sõnab ta.

Parvelo lisab, et on tulevase arstina tänulik, et valitsus on valmis võtma vastu ka ebapopulaarseid otsuseid. "Loodame et Eesti rahvas näeb, kuidas pikas perspektiivis on need läbi alkoholi tarbimise vähenemise tervele ühiskonnale kasulikud," ütleb ta.

Veel üks allakrjutanutest, noortele suunatud ennetusprogrammi SPIN tegevjuht Keit Fomotškin rõhutab, et küsimuses on veel palju lahtisi otsi. "Ma arvan isiklikult, et kindlasti peaks jätkama kõigi nende kolme tõenduspõhise meetmega alkoholipoliitika edasisel kujundamisel," viitab ta ühtaegu nii alkohoolsete jookide kõrgemale hinnale, reklaami reguleerimisele kui alkohoolsete jookide kättesaadavusele seatud piirangutele. Ta lisab, et nende seas võib olla meetmeid, mis võiksid vajada ülevaatamist, et leida paremat tasakaalu. "Raske on anda hinnangut, kas see [aktsiisitõusu ärajätmine] on õige või mitte," ütleb Fomotškin ja lisab, et inimeste valuliku reaktsiooni tõttu oleks mõistlik kaaluda, kas jätkuvad aktsiisitõusud on mõistlikud või tuleks midagi muuta.

Hinda kujundades tuleb mõelda piirikaubandusele ja varimajandusele

Möödunud nädalal teavitas Tervise Arengu Instituut (TAI), et esialgsete andmete põhjal suri 2017. aastal Eestis alkoholi tarvitamisest põhjustatud haiguste tõttu 419 inimest, mis on 46 inimese võrra vähem kui 2016. aastal. Selliseid surmasid on aasta-aastalt vähem olnud neljal aastal järjest. "See näitab, et oleme õigel teel," kommenteeris TAI direktori Annika Veimer, et riigi alkoholipoliitika, mis keskendub nii alkoholi kättesaadavuse vähendamisele kui ka tõhusamale ravile ja ennetustööle, hakkab mõju avaldama.

Mida arvab valitsuse võimalikust teost Tervise Arengu Instituut? TAI mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhata Anneli Sammel kommenteerib: "Alkoholist tingitud surmade vähenemine on kindlasti seotud alkoholitarvitamise üldise vähenemisega. Üldine alkoholitarvitamise vähemine omakorda tuleneb mitmete erinevate meetmete koosmõjust. Siia kuuluvad tervislike eluviiside propageerimine, ennetuslikud haridusprogrammid, mitmed kättesaadavuse piirangud, millega ollakse juba harjunud, näiteks kellaajalised piirangud poodides ja telereklaamis," kirjeldab ta. "Hind on ja jääb üheks oluliseks kättesaadavust piiravaks teguriks, kuid seejuures tuleb hoida mõistlikku tasakaalu, et ohjeldada piirikaubandust ja vältida varimajandust."