Prints Harry ja tema näitlejannast pruut Meghan Markle kutsuvad oma pulmapäevast osa saama 2640 avalikkuse esindajat.

Lihtrahvas, kellest 1200 valitakse välja „igast Ühendkuningriigi nurgast“, nagu noorpaari avalduses seisab, saavad 19. mail vaadata pruutpaari ja pulmakülaliste saabumist Windsori lossi kabelisse ning seejärel tõlla lahkumist.

„Noorpaar on palunud valida võimalikult eri tausta ja vanusega inimesi, nende seas noori, kes on ilmutanud juhiomadusi, ning neid, kes on oma kogukonda teeninud.“ Kõik piletid on The Telegraphi teatel nimelised, et keegi oma kohta maha parseldada ei üritaks.

Pärast laulatust sõidab noorpaar tõllaga läbi Windsori ning ühineb seejärel St. George'i saalis pulmalistega. Päevasele vastuvõtule järgneb õhtune, mille korraldab peiu isa prints Charles. See on mõeldud pruutpaari lähimatele pereliikmetele ja sõpradele.

Pulmade eest maksab kuninglik pere, kuid turvatoimete kulud jäävad maksumaksja katta.