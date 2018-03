Juba jaanuaris võis märgata, et eestlasi talveajal kimbutav viirus on jõudnud teatrisaalidesse, kuid erilise köhijate armeega kohtusin vabariigi aastapäeva eelõhtul Arvo Pärdi kontserdil.

Sulgesin silmad, et helide maailmas hõljuda, aga siis algasid mürtsuvad köhatused. Ma ei liialda, kui ütlen, et kümnete inimeste omad. Pärdi vaikse, minimalistliku muusika taustal käis lakkamatu läkastamine. Pea iga minut – kui mitte sagedamini – keegi turtsatas. Ma mõistan, et pilet polnud odav ja seda ei raatsi raisku lasta, aga kui oled ikka haige, siis võiks pääsme pereliikmele, sõbrale või muule huvilisele edasi anda või müüa. Keegi saab õnnelikuks ja pole vaja ka ise vaevelda.

Tean omast käest, kui ebameeldiv ja piinlik on haigena publikus istuda. Olen korra niiviisi balletti vaatamas käinud, et püüdsin köhapahvakud aplausideks ajastada. Enam seda teha ei tahaks ja sain äsja kinnitust, kui halb mõte see oleks. Mõelgem sellelegi, mida tunneb muusik, kelle piano pianissimo esitatud partiid saadab „köhh-köhh!“. Aga kaks nippi neile, kes arvavad, et köha on üle läinud, ent pole selles päris kindlad: olgu varuks pudel vett, et vajadusel kuiva kurku kasta, ning kurgupastillid.

Veelgi raskem on mul aga mõista neid, kes ühe muusikapala jooksul mitu korda helendavat telefoniekraani kiikavad. Neile ei oska isegi viisakalt midagi öelda.