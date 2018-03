Tallinna Sadama kriminaalasja süüdistusakti kohtule saatmine pooltoorelt on kahtlemata piinlik, kuid kas ka protsessi edasist kulgu määrav? Prokuratuur on akti tagastamise vaidlustanud kõrgemas astmes, kuid sealnegi võit ei annaks põhjust rõõmustamiseks – asja arutamine liiguks tagasi Harju maakohtusse ja samale kohtunikule, kes pidas süüdistusakti arusaamatuks. Parafraseerides tuntud vanasõna: üheksa korda mõtle, üks kord süüdista.

Tõsiasi, et Jevgeni Ossinovskit soovib peaministri rollis näha vaid 3% küsitletutest, on muutnud sotsid silmanähtavalt ärevaks. Nurinat erakonna sees saab vaigistada tõdemusega, et aasta enne valimisi ei pretendeeri esimehe kohale ühtki teist tõsiseltvõetavat parteilast. Küsitavam on, kas kõigi teiste süüdistamine peale iseenda – alkoholipoliitikat lõpuni kaitsev Ossinovski on näpuga näidanud nii eelmisele valitsusele kui ka praeguste koalitsioonipartneritele – veenab ka valijaid.

Õiguskantsleri hinnang, et kirikutele okupatsioonikahjude hüvitamiseks miljonite andmine on põhiseadusega vastuolus, võiks valitsust kõigutada tühistama otsust, mis on algusest peale paistnud piisavalt põhjendamata ja teiste võimalike kannatajate suhtes ebaõiglane. Ometi on ministrid andnud märku, et sobiv ja eelkõige seaduslik kulurida asja vormistamiseks kindlasti leitakse. Kas samasuguse vastutulelikkusega võivad arvestada ka sundüürnikud?

Uus juht, vanad kombed

Kas Keskerakonna koostööleping Ühtse Venemaaga on külmutatud või juba sulab, oleneb vaatlejast. Valitsusjuhina on Jüri Ratas rõhutanud esimest, kuid kas fakt, et kesknoorte endisel välissuhete sekretäril piisas vaid Ühtse Venemaa esindajaga ühendust võtta, kui juba tutvustati teda Putinile isiklikult, ei tõesta pigem vastupidist? Kõnealune noor lahkus erakonnast, kuid selge see, et erakonna uuenemine ei saa piirduda vaid liikmeskonnaga.

Õnnestunud eksitus