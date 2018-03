„Proov polnud selline, nagu ma arvasin, etteaste saab alles homseks valmis,“ tunnistab „Eesti laulu“ finalist Stig Rästa, kes võistleb tänavu looga „Home“. „Loo sõnum on see, et maailmas toimub kogu aeg halbu asju, aga kui oled kodus, on kõik hästi,“ selgitab Stig.

Rästa on Eesti euroloo valimisel osalenud kõige rohkem ja hitte tuleb tema sulest pidevalt. Mees ütleb, et kõige pikem periood, kus ta pole kirjutanud ühtki laulu, on kümme päeva. „Kui muusikat kirjutama hakkasin, tuli mingi hetk blokk ette ja mõtlesin, et ei tulegi enam. Aga kümne päeva möödudes läks üle ja siis hakkas jälle tulema,“ seletab ta. Ilma muusikat kuulamata suudab ta aga enda sõnul olla kaua. „Ma väga muusikat ei kuulagi. „Kui ise muusikat teha ja laulda, ei pane sa pärast lõpetamist makki käima. Olen suhteliselt kehv muusikakuulaja, nii et saan ilma kuulamata olla kuid."

Pärast proovi oli Stigil normaalne tunne. „Ei oskagi öelda, selline töine.“ Kas see tähendab, et proov ei läinud hästi? „Mitte, et ei läinud kõige paremini, aga on vaja muudatusi teha. Režissöörilt tulid väikesed näpunäited, mida nad tahaksid proovida,“ ütleb Rästa. „Lasen neil seda teha, sest nemad teavad paremini.“