Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus armastatud ja tuntud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Näitleja Raivo Adlas (78) soovib, et vabariik elaks rahus. "Et ei kakeldaks nii palju! Ei tahaks, et inimesed on üksteise peale kadedad. Kui me Eesti riigist unistasime, siis lubasid inimesed, et on nõus selleks ka kartulikoori sööma. Aga nüüd on asi kartulikoortest kaugel," mõtiskleb mees. Vaata Adlase täispikka mõtisklust videost!