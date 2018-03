Mida teha kui lähedase inimese ravi käib teil üle jõu? Mis vahe on hooldekodul ja hooldusabikliinikul? Kõige tähtsam on selgeks teha oma haige lähedase vajadused ja anda talle õiget abi.

Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) õendus- ja hooldusabikliiniku ühe palati uksel seisab vanem proua, kes pöördub õe poole: „Aidake mind palun, ma ei oska telefoni sisse lülitada.“ Medõde võtab selle kätte ja selgitab: „Teil on aku tühjaks läinud. Paneme laadima.“ Kliiniku neljas korrus on mõeldud haigetele, kes kannatavad muu hulgas ka mäluhäirete käes, kirjutab Õhtulehe venekeelne väljaanne Vecherka.

Kliiniku direktori Eve Karmo sõnul piisab tavaliselt kolmest nädalast statsionaaris, mille järel haige läheb koju taastuma. „Kahjuks on olnud juhtum, kus sugulastega sai kokku lepitud, et vanaema tuleb lühiajaliselt meie kliinikusse. Eakas naine saabus, kuid tema sugulased kadusid jäljetult. Neid oli võimatu leida ja me pidime pöörduma sotsiaalameti poole, kes võttis vanaema eest hoolitsemise enda peale. Õnneks on need üksikjuhtumid,“ möönab Karmo.

Selle maja ülesanne on leevendada patsiendi vaevusi, pakkuda iseseisvat statsionaarset õendusabi ja aidata inimesel saavutada maksimaalset terviseseisundi paranemist. Õendusabi antakse nii kodus kui kliinikumis ja see teenus on haigele tasuta, kuid seda ei tasu segamini ajada põetaja ametiga. Kodus käiv õde viib läbi vaid arsti poolt määratud protseduure ning ta ei korista, ei valva ega hoolda haiget. Ettekirjutuse protseduurideks teeb eri- või perearst.