"Emotsioonid on head, ma olen üllatavalt rahulik. Kui nägin, et kõik laval toimib, siis ma olen rahul ja tean, et kõik oleneb nüüd ainult sellest, mida mina siin tunneb," räägib "Eesti laulu" finalist Nika pärast tänast lavaproovi.

Lauljanna tunnistab, et polnud pärast poolfinaali enda esitusega rahul. "Ma olin väga üllatunud, et sain oma kategoorias esimesena edasi. Nägin enda esinemises palju asju, mida võiks parandada. Ma lubasin seda teha ja tegin," räägib Nika. "Samuti ka oma häälega - vaatasin, mis kohad toimivad ja mis mitte. See võttis väga palju aega ja närve, sest vahetasin oma kollektiivi, võtsin uusi inimesi ja viisin neid kurssi. See oli väga raske. Mu tiimis on 15 inimest ja mina pean nende eest vastutama - see on väga pingeline. Aga nüüd ma olen rahul," sõnab ta.

Kui poolfinaalis nägime, kuidas Nika ümber tantsisid teibitud suuga taustatantsijad, siis Saku suurhalli laval on tantsijad vahetunud - seetõttu, et Nika soovis lavale tuua vouge-stiilis tantsu. "See on tants, mida ma algselt laval näha tahtsin. Nüüd lisasin selle, mida ma esialgses pildis nägin," lausub Nika. Nõnda ongi lavaesitus, mida näeme finaalis, poolfinaalis nähtust väga erinev.