Endise noortesarja „Beverly Hills, 90210“ tähe Tori Spellingu koju kutsuti kahel järjestikusel päeval politsei. Sõprade sõnul on viie lapse ema närvid täiesti läbi.

Neljapäeva varahommikul helistas keegi politseisse ning väitis, et Spelling käitub agressiivselt ja on ilmselt saanud närvivapustuse.

TMZ.comi teatel reageerisid võimuesindajad väljakutsele, kuid õnneks ei kujutanud megaprodutsent Aaron Spellingu tütar ohtu ei teistele ega endale. Politsei seletas diskreetselt, et tegu oli vaid koduse intsidendiga. Ent ka eelmisel päeval oli politsei saanud Tori koju väljakutse - 44aastane näitlejatar ja tõsieluseriaali täht väitis, et keegi üritab tema majja sisse murda. Õnneks osutus see üksnes Tori seaduslikuks abikaasaks Dean McDermottiks (51).

Ajakirja People allika kinnitusel on Spellingul praegu rasked ajad. Arvestades, et peres sirgub viis alla 11aastast last ning tihti elab seal ka Deani 19aastane poeg varasemast armusuhtest, on Tori heitlik hingeelu ehk mõistetav.

„Tal on laste, töö ja abieluga kohutavalt palju pingeid ja stressi,“ seletab People'i informaator. Dean on Torile korduvalt truudust murdnud ning nende abielu on olnud purunemise piiril, kuid nüüd kinnitavad teadjad: abikaasadel on probleeme, kuid nad tahavad endistviisi koos olla.