Bonava arendab kuni seitsme aasta jooksul Mustamäele Aiandi tänavale endise Kadaka aiandi kasutuseta seisnud tühermaale 60 miljoni euro eest 750 uut korterit koos parkide, mänguväljakute ja haljastusega, mida ettevõtte nimetab Uus-Mustamäeks.

"Uus-Mustamäe elupiirkond lähtub Bonava põhimõttest luua terviklikke naabruskondi, mis pakuvad kogu perele mitmekesiseid ja turvalisi võimalusi kodu lähedal aega veeta. Mustamäe alguses asuva uue naabruskonna eeliseks on suuremast linnakärast eemal asumine ja samas kiire ühendus südalinnaga," ütles Bonava Eesti tegevjuht Timo Riismaa pressiteate vahendusel.

Piirkonnas ehitatakse kokku 750 uut elupinda, mille elanike kasutusse luuakse ka ligi 7000-ruutmeetrine mänguväljakutega park, kogukonna aed viljapuudega, muruplatsid ja piknikuala, välijõusaal, korv- ja jalgpalli harjutusplats ning trikirada rulatajatele, rulluisutajatele ja ratturitele. Uus-Mustamäe kvartal on Bonava seni suurim arendusprojekt Eestis, investeeringu kogumaht ulatub umbes 60 miljoni euroni.

Nelja-, kuue- ja kaheksakordsete Uus-Mustamäe kortermajade, hoovialade ja Aiandi tänava ehitus algab sellel kevadel ning esimesed elupinnad antakse klientidele üle 2019. aastal. Kõigi 750 uue korteri ja kogu kvartali väljaehitamiseks kulub viis kuni seitse aastat. Kodude läheduses asuvad koolid ja lasteaiad, huvikool, Mustika keskuse kauplused ning spordiklubi, kino ja mitmete restoranidega Mustamäe keskus.

Kogu kvartali ja kortermajade arhitektuurilahendus on loodud Bonava ning Koko arhitektide Karina Niinepuu ja Indrek Miku koostöös. "Uus-Mustamäe elumajade ja seda ümbritseva elukeskkonna kavandamisel lähtusime eesmärgist luua kasutajasõbralik ja turvaline elukeskkond, mille hoonestus oleks ratsionaalne, kuid muljelt mitmekesine. Tulemuseks saab olema terviklik, oma identiteediga elamukvartal," märkis Koko arhitektide partner Raivo Kotov.

"Koko arhitektide kaasamine arendusprojekti väljatöötamisse oli Bonava jaoks loogiline samm, sest ka algse detailplaneeringu lahenduse on loonud Koko," lisas Bonava arendusjuht Martin Rikolas.

Elamuarendusettevõtte Bonava tegutseb Rootsis, Soomes, Taanis, Norras, Saksamaal, Peterburis, Eestis ja Lätis ning selle käive on 1,4 miljardit eurot. Ettevõttes töötab 2000 inimest. Bonava aktsiad on noteeritud Stockholmi börsil Nasdaqi nimekirjas. Tallinnas on Bonava rajanud üle 1900 elupinna.

