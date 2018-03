5 fotot

SEE ÕIGE: Multifilmi „Coco“ peategelane Miguel (paremal) lootis surnuteriigist leida oma vana-vana-vanaisa Ernesto de la Cruzi ning pettus, kui tema esiisaks osutus hoopis Hector (vasakul). Tuli aga välja, et de la Cruzi edu taga oligi just Hector, kes oli laulude tegelik autor ja kelle de la Cruz mürgitas. „Cocot“ peetakse parima animafilmi Oscari soosikuks. (Pixar)