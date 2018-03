Reede hommikul oli Burkina Faso pealinnas Ouagadougous asuva Prantsuse saatkonna lähedal kuulda plahvatust ja püssitärinat, vahendab BBC.

Tänaval sõitnud mustast autost tulid välja relvastatud mehed, kes inimeste pihta tulistasid, seejärel suundus sõiduk saatkonna ja Prantsuse kultuurikeskuse poole. Esialgu pole teada, kes rünnaku korraldasid, kuid paistab, et sihtmärke on mitu. Prantsuse saatkonna lähedal asub ka Ouagadougou sõjaväelinnak, mida praeguse info kohaselt on samuti rünnatud.

Prantsuse saatkonna kohal hõljub must tossupilv ja olukorda üritavad kontrolli alla saada sõjaväelased.