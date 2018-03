„Eesti laulu“ tänavune finaal on ukse ees ja artistid teevad praegu suurhallis usinasti proovi. Gerli Padar ja Eliis Pärna kinnitavad kui ühest suust, et finaali eel on neil väga põnev ja kihvt olla. „Polegi siin enne niimoodi laulnud,“ nendib Eliis ja Gerli naerab: „Ma pole nii palju tähelepanu ammu saanud!“ Eliis lisab, et inimesed seisavad lausa järjekorras, et nendega rääkida.

„Väga tore on ja kõik on olnud väga professionaalne ja kuidagi selline, kui alguses arvasin, et tulevad kivid ja kännud, siis mõned käänakud on sirgteel olnud, aga põhiliselt on ikkagi kõik ladusalt läinud,“ kirjeldab Gerli. Eliis sõnab, et nad on mõlemad pidanud oma graafikutes finaali tõttu tegema ümberkorraldusi. „Kõige toredam, lisaks sellele, et laulame nii ilusat laulu, on see, et me oleme Gerliga tuttavaks saanud,“ nendib ta.

Gerli tunneb juba ammu, et on võitnud. „Ma juba mõtlesin, et olen nii vana, et ei saagi omale ühtegi sõpra enam juurde. Olin juba lootuse kaotanud, aga siis tuli Eliis ja mul läksid kõik tšakrad lahti! Minu jaoks on laval teistsugune hingamine. Kuigi olen üle 20 aasta laval olnud, on minu jaoks nii teistmoodi kogemus, et jagan laval vastutust. See on lahe!“