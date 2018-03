Tallinnas Kitseküla asumis Juurdeveo tänaval saab uue hingamise 25 korteriga ajalooline puitmaja. 1912. aastast pärinev Juurdeveo 14 maja ehitati algselt spetsiaalselt üürimajaks. Rekonstrueerimisel taastatakse maja algne funktsioon ja luuakse funktsionaalsed korterid, mis sobivad nii koduks kui ka investeeringuks.

Maja eripäraks on läbi kahe korruse paiknevad väikekorterid suuruses 18-44 ruutmeetrit. Enamik kortereid on 2-toalised, mida täiendavad kolm 3-toalist ja üks 1-toaline korter. Rekonstrueerimisel kasutatakse ajastutruid materjale ja siseviimistluslahendusi, säilitades võimalikult palju algseid elemente.

Käesoleva aasta vältel rekonstrueeritakse ka kogu Juurdeveo tänav, muutes piirkonna mugavaks elukeskkonnaks ja hästi läbitavaks nii jalakäijatele kui ka autoga liiklejatele.

Maido Lüiste, Matson Kinnisvara tegevjuht: “Kitseküla asum on kinnisvaraturul tänu kiirele ühendusele kesklinnaga kõrgelt hinnatud. Oleme uhked, et saame taastada ajalooga maja kunagise hiilguse ja jääda truuks selle algsele funktsioonile üürimajana. Maja rekonstrueerimisel pöörame rõhku nutikatele planeeringutele, vastupidavatele siseviimistlusmaterjalidele ja kaugloetavatele arvestitele, et nii maja tulevaste elanike kui ka üüriinvestorite elu võimalikult mugavaks muuta.

