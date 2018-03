Tallinna ja selle lähiümbruse sadamates on palju enam ärivõimalusi kui teada-tuntud põhiteenused. Nii mahub nende territooriumile ka ettevõtlusvaldkondi, mis sadamatööga igapäevaselt kokku ei käi.

Kõige enam on sadamates pakkumisel büroopindu, mille suurus on vahemikus 20-850 ruutmeetrit. Vakantsuse üheks põhjuseks peetakse aastal 2007 toimunud nn pronksiööd, mille tulemusena halvenesid suhted Venemaaga sedavõrd, et transiidimahud vähenesid tugevalt. Selle tulemusel kadus vajadus ka selliste büroopindade järele.

Paldiski Lõunasadamas seisab tühjana sisuliselt uus reisiterminal ning ka veterinaar-ja fütosanitaarkontrolli hoone pole samuti pärast valmimist kasutust leidnud.

Väiksem pakkumiste hulk on lao-ja tootmispindade osas. Eesti suurimas ja sügavaimas kaubasadamas Muugal on saadaval ligi 50 ha ulatuses täielikult ettevalmistatud tootmis –ja ärimaa krunte, suuruses 0,3-21 ha.

Tallinna külje all asuvas Miiduranna sadamas on vakantsus väike, kuid vabad on just büroopinnad suuruses 35-500 m2. Tegemist on heas korras linnalähedaste üüripindadega.

Millest selline teemapüstitus? Asi on selles, et tegelikult mahub sadamatesse ka muid ettevõtlusvaldkondi, mis merendusega seotud ei ole.

Sadamates saavad toimida ettevõtted, mis osutavad teenuseid antud piirkonna töötajatele või sealt läbi liikuvatele inimestele. Näiteks on Miiduranna sadama territooriumil mitmendat aastat väga edukalt tegutsev spordiklubi Viimsi Tigers Gym.

Pakutavad pinnad sobiksid aga hästi ka koolitus- ja raamatupidamisettevõtetele, kuna juurdepääs on väga hea, parkimiskohti on piisavalt ja need on tasuta.

Seega firmadel, millel on vaja head ligipääsu, mis pakuvad igapäevaseid teenuseid või mille töötajatel pole oluline asukoht linnas, tasub silmad mere poole suunata. Seda enam, et üürihinnad on mõistlikul tasemel ning võimalusi häid diile saada jagub.

Loe lisaks: Sadamates paiknevad pinnad pakuvad arvatust palju enam ärivõimalusi