Politsei palub kaasabi selgitamaks mullu detsembris Tapa erikoolist ära jooksnud 14-aastast Aimarit, kes hoiab kõrvale koolikohuse täitmisest.

Nooruk on telefonitsi kontaktis nii vanemate, sotsiaaltöötaja, politsei ja teistega, kes on saanud kinnitust, et nooruki elu või tervis ei ole ohus. Küll on nooruk kohustatud käima koolis, kuhu ta pole pärast talvist vaheaega jõudnud.

Poiss on lubanud kooli naasmist, kuid seda pole ta senini teinud ning nii kaasati tema asukohta tuvastama politsei. Mõni aeg tagasi lahkus poiss samamoodi erikoolist ning ka siis otsis teda taga politsei.

„Meie huvi on nooruk uuest nädalast tagasi kooli saada. Selleks oleme jaganud tema foto patrullidele, kontrollinud üle mitmeid kohti, kus ta redutada võiks ning palume muuhulgas avalikkuse kaasabi,“ rääkis noorsoopolitseinik Õnnela Kõva.

„Kui keegi näeb fotol olevat 14aastast Aimarit või teab, kus poiss öösiti peatub, siis andke sellest politsei infotelefonil 612 3000 kohe teada. Kõigi eelduste kohaselt viibib nooruk Viljandimaal, kuid ta võib olla liikvel ka mujal lähipiirkondades,“ lisas noorsoopolitseinik.