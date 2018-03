Kui selgub, et õnnetus on kahjustanud rongi kerekonstruktsiooni, on vaja valmistada uus vagun ja sellisel juhul võivad kulud osutuda väga suureks. Tellimuse esitamisest uue vaguni kohalejõudmiseni võib kuluda paar aastat. „Kui aga ekspertiisi käigus konstruktsioonikahjustusi ei tuvastata, siis vagunikere remonditakse,“ lisas Adamberg.

See aasta on Elronile alanud keeruliselt. Mullu toimus kokku kuus liiklusõnnetust, kus rongid said kahjustada. Neist lõpetatud juhtumite kahjuhüvitiste summa on umbes 220 000 eurot. Sel aastal on kahe kuuga aset leidnud aga juba kolm kokkupõrget sõidukitega.

Kindlustus nõuab kahju sisse

Nende õnnetustega kaasnenud remondikulud katab Elronile kindlustus. „Kulude sissenõudmine õnnetuse põhjustanud juhilt on kindlustusseltsi ja sõidukijuhi omavaheline küsimus,“ lisas Adamberg.

If Kindlustuse kommunikatsioonijuht Eva-Grete Aljas kinnitas Õhtulehele, et reeglina nõutakse alkoholijoobes sõidukijuhtidelt kahjud hiljem sisse. „Kindlustusselts saab tagasinõude esitada siis, kui õnnetuse põhjustaja on joobes, puudub juhtimisõigus, ta sõidab ilma kindlustuseta või lahkub sündmuskohalt,“ loetles Aljas. Need on tagasinõuete peamised põhjused. Kui palju raha õnnestub süüdlaselt tegelikult kätte saada on muidugi omaette küsimus.