Viimastel päevadel on elektri hind börsil jõudnud üle üheksa sendi kilovatt-tunni kohta. Asjatundjate sõnul on see viimaste aastate kõrgeim hind. Nad süüdistavad kõrges hinnas külma ilma kõikjal Põhjamaades, rikkeid elektrijaamades ja ülekandekaablites.

Tavaliselt on inimestele soovitatud osta elektrit börsihinnaga, sest aasta kokkuvõttes tuleb see odavam, kui kogu aeg ühe kokkulepitud hinnaga ostes. Veebruari lõpus ja märtsi alguses jõudsid aga kätte päevad, kus võitjateks on just fikseeritud hinnaga elektriostjad – börsil maksis üks kilovatt-tund elektrit 1. märtsil 9,5 senti, fikseeritud hinnaga lepingutes on sama koguse elektrihinnaks natuke üle viie sendi.

„Viimase nädala kõrge elektri turuhinna põhjustas kogu meie regioonis valitsev külm ja tuulevaikne ilm,“ selgitab Eesti Energia energiakaubanduse üksuse osakonnajuhataja Aleksei Toptšilin. „Samuti on mõnes elektrijaamas olnud rikkeid ja ka ülekandekaablites on esinenud piiranguid. Elektritarbijad, kes soovivad ennast elektri turuhinna tõusmise riski eest kaitsta, saavad sõlmida fikseeritud hinnaga elektrilepingu. Nii jääb elektri hinnatõusu risk elektrimüüja kanda.“

Mis loom on elektribörs?