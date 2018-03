Kes on need kolm kõige pöörasemat sodiaagimärki, keda oma eksina näha ei tahaks?

Usud või ei, aga asi võib olla seotud ka sinu eksi sodiaagimärgiga, kirjutab portaal Your Tango.

Kui Vähk ei oleks pidevalt ülitundlik, siis oleks ta ka nii pöörane eks. Kui su eks on Vähk ja lähed temast lahku sinu algatusel, siis arvesta, et sul saab olema tegu ühe päris kõva pähkli ja hulluga.

Kuna ta ei suuda oma tunnetest rääkida ega normaalselt suhelda, siis ongi valmis olema see hull eks.

Nad eitavad oma tundeid, segadust ja seagseid tegusid. Isegi juhul, kui tabad ta ned jälitamast... Ta eitab!

2. LÕVI

Hullu eksina käitub Lõvi Vähist küll erinevalt, kuid siiski hullumeelselt. Lõvi pole emotsionaalne, vaid ülbe. Ta on ülbe ka selleks, et hulluna sind jälitades vahele jääda.

Lõvi teeb lihtsalt kõik selleks, et tunneksid end rumalana, et ta maha jätsid. Kas sa siis ei mõista, et milline saak ta sulle oli?!

Sõnumid, ekirjad või sotsiaalmeedia - asi jõuab tõenäoliselt selleni, et pead ta oma elust eemaldama.

3. KAALUD