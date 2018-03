Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus armastatud ja tuntud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Näitleja Ott Aardam (37) meenutab 90ndate algust, mil tema oli veel laps. "Ma mäletan väga selgesti seda eriliselt laetud atmosfääri, kus õhus tõesti oli tunda seda, et kõik on võimalik. See oli millegi väga erilise ja suure ootus." Vaata Aardami täispikka mõtisklust videost!