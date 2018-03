Kaitsja vandeadvokaat Sirje Must leidis avakõnes, et tema kaitsealuse osas on tõendatud kannatanu surma põhjustamine, kuid ülejäänud süüdistus ei ole tõendatud.

Süüdistatav ütles, et süüdistus on talle arusaadav ja ta tunnistab end süüdi osaliselt ehk tapmises.

Reedesel kohtuistungil uuriti kirjalikke tõendeid ning kuulati üle tunnistajaid ja kannatanu.

Kohtuistung on planeeritud veel viiele päevale kahel järgmisel nädalal. Kui asja arutamine kulgeb plaanipäraselt, toimub kohtuvaidlus 19. märtsil.

Kohtuistung on kannatanu huvides ja süüdistatava eraelu kaitseks kinnine, avalik on vaid kohtulahendi kuulutamine.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi kutsus Poopuu eelmise aasta 10. juuni keskööl 17aastase tuttava neiu endaga kohtuma. Koos sõideti Viljandi järve ääres asuva puhkekoha juurde, kus noormees neiule kallale tungis ja vägistas. Süüdistav pigistas vägistamise käigus neiut kätega kõrist, kuni too suri. Kägistamise eesmärk oli vägistamist hõlbustada ning seda hiljem varjata.

Kuid noormees on vägistamise eest ennegi vanglas istunud. Poopuu oli vaid 16aastane, kui Viru maakohus karistas teda 2013. aasta 24. septembril vägistamise eest kahe ja poole aastase vangistusega. Ta taotles 2014. aasta juunis ennetähtaegset vabastamist, kuid kohus leidis, et taotlus pole põhjendatud.

„Uue seksuaal- ja vägivallakuriteo toimepanemise tõenäosus viie aasta jooksul on 41–62%. Viru vangla ei toeta kinnipeetava vabastamist vangistusest tingimisi enne tähtaega,“ selgitas Viru kohus oma otsust neli aastat tagasi. Kriminaalhooldusametnik nägi kinnipeetava puhul uue kuriteo toimepanemise riskidena alkoholi tarvitamist, mõtlemist ja käitumist. Poopuud ei vabastatud enne tähtaega seetõttugi, et tal oli juba teine kriminaalasi lõpetatud, kuid ta ei teinud sellest õigeid järeldusi. Samuti oli teda korduvalt karistatud väärteokorras.

Poopuu jätkas napsitamist. Ta tegi mõrvaöölgi purjus peaga avarii ja lahkus seejärel sündmuskohalt.